Siracusa, la Fiera dei Morti si chiude con lo spettacolo di Very & Sasy

Attualità · Foro Siracusano

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Si conclude questa sera, 2 novembre, la Fiera dei Morti di Siracusa, tradizionale appuntamento che negli ultimi giorni ha animato il Foro Siracusano, richiamando cittadini e visitatori.

Per il gran finale è previsto uno spettacolo con protagonisti Very & Sasy, conosciuti sui social e in particolare su TikTok, dove hanno conquistato la popolarità grazie ai loro contenuti di intrattenimento.

L’appuntamento è fissato per le 20.30 al Parco dei Villini, nell’area del Foro Siracusano, che ospiterà una serata dedicata alla musica, al divertimento e alla partecipazione del pubblico.

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La manifestazione, legata a una delle ricorrenze più sentite della tradizione siciliana, rappresenta ogni anno un’occasione di incontro e socialità, tra bancarelle, passeggiate e momenti di svago per le famiglie.

Lo spettacolo di questa sera segnerà dunque la conclusione dell’edizione 2026 della Fiera dei Morti, con un ultimo appuntamento pensato per coinvolgere il pubblico e salutare la manifestazione in un clima di festa.