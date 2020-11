Siracusa, la Fiera del mercoledì torna interamente operativa

È stata firmata stamattina l’ordinanza sindacale con la quale tornerà operativa nella sua interezza, dal prossimo mercoledì 2 dicembre, la Fiera del mercoledì. Lo comunica il sindaco Francesco Italia che raccomanda di mantenere il distanziamento, di indossare le mascherine e di affrontare con responsabilità e maturità l’allentamento delle misure anticontagio.

Dallo scorso 10 novembre la Fiera del mercoledì – a causa degli ultimi provvedimenti regionali e statali – era rivolta solo agli operatori del comparto alimentare, così come deciso dall’amministrazione comunale per cercare di limitare le possibilità di contagi da Covid 19 anche alla luce degli ultimi dati. Con la “promozione” in zona gialla della Sicilia e l’allentamento delle misure restrittive, si torna pian piano alla normalità con l’auspicio che operatori e fruitori possano mantenere intatte le precauzioni del caso.