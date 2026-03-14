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Solidarietà

Siracusa, la Fillea Cgil dona delle card elettroniche all’associazione Ipazia

"Sostenere la rete dell’associazionismo significa rafforzare il tessuto sociale del territorio", afferma Eleonora Barbagallo, segretaria provinciale Fillea

Card Fillea Cgil

"Sostenere la rete dell’associazionismo significa rafforzare il tessuto sociale del territorio", afferma Eleonora Barbagallo, segretaria provinciale Fillea

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I consiglieri della Fillea Cgil in seno ai comitati degli enti bilaterali edili siracusani hanno deciso di donare card elettroniche all’Associazione Ipazia – Centro Antiviolenza Siracusa, all’AIL Siracusa (Associazione italiana contro le leucemie), alla P.A. Centro Ascolto Solarino e alla Rete 100 Passi.

Un gesto semplice ma concreto, nel solco del sostegno alle associazioni che ogni giorno svolgono attività di volontariato e di supporto a favore della comunità.

Le realtà destinatarie della donazione operano in ambiti di grande rilievo sociale: l’Associazione Ipazia – Centro Antiviolenza Siracusa offre ascolto, accoglienza e supporto alle donne vittime di violenza, promuovendo al tempo stesso diritti, tutela e inclusione; l’AIL Siracusa sostiene la ricerca e l’assistenza ai malati affetti da leucemie e altre patologie ematologiche; la P.A. Centro Ascolto Solarino svolge attività di solidarietà sociale, ascolto e protezione civile; la Rete 100 Passi promuove la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e dell’impegno civile, soprattutto tra i giovani e nelle scuole.

Aiutare associazioni impegnate a vario titolo nel sociale rappresenta un segnale importante. Sostenere chi promuove questi principi significa rafforzare la comunità, soprattutto quando essa viene messa a dura prova.

La Fillea Cgil – dichiara Eleonora Barbagallo, segretaria provinciale Fillea – tramite i propri consiglieri, che svolgono il proprio ruolo all’interno degli Enti in maniera gratuita, vuole essere accanto a chi, senza risparmiarsi, continua a offrire supporto, speranza e aiuto concreto. Sostenere la rete dell’associazionismo significa rafforzare il tessuto sociale del territorio e dare valore a esperienze quotidiane di solidarietà e impegno civile”.


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