Siracusa, la Fillea Cgil dona delle card elettroniche all’associazione Ipazia

I consiglieri della Fillea Cgil in seno ai comitati degli enti bilaterali edili siracusani hanno deciso di donare card elettroniche all’Associazione Ipazia – Centro Antiviolenza Siracusa, all’AIL Siracusa (Associazione italiana contro le leucemie), alla P.A. Centro Ascolto Solarino e alla Rete 100 Passi.

Un gesto semplice ma concreto, nel solco del sostegno alle associazioni che ogni giorno svolgono attività di volontariato e di supporto a favore della comunità.

Le realtà destinatarie della donazione operano in ambiti di grande rilievo sociale: l’Associazione Ipazia – Centro Antiviolenza Siracusa offre ascolto, accoglienza e supporto alle donne vittime di violenza, promuovendo al tempo stesso diritti, tutela e inclusione; l’AIL Siracusa sostiene la ricerca e l’assistenza ai malati affetti da leucemie e altre patologie ematologiche; la P.A. Centro Ascolto Solarino svolge attività di solidarietà sociale, ascolto e protezione civile; la Rete 100 Passi promuove la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e dell’impegno civile, soprattutto tra i giovani e nelle scuole.

Aiutare associazioni impegnate a vario titolo nel sociale rappresenta un segnale importante. Sostenere chi promuove questi principi significa rafforzare la comunità, soprattutto quando essa viene messa a dura prova.

“La Fillea Cgil – dichiara Eleonora Barbagallo, segretaria provinciale Fillea – tramite i propri consiglieri, che svolgono il proprio ruolo all’interno degli Enti in maniera gratuita, vuole essere accanto a chi, senza risparmiarsi, continua a offrire supporto, speranza e aiuto concreto. Sostenere la rete dell’associazionismo significa rafforzare il tessuto sociale del territorio e dare valore a esperienze quotidiane di solidarietà e impegno civile”.