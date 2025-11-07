Siracusa, la Finanza svela la presunta truffa del condominio fantasma. Il colonnello Pace: “Fondi pubblici usati illecitamente”

Un “condominio fantasma” creato a tavolino per ottenere indebitamente i benefici del Superbonus 110%. È questo il fulcro della complessa truffa scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Siracusa, che hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e crediti d’imposta per oltre 10 milioni di euro.
L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 11 soggetti — una società e dieci persone fisiche — accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Abbiamo raccolto le parole del colonnello Jonatan Pace, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, per approfondire i dettagli dell’operazione — la prima da quando ha assunto l’incarico nel capoluogo aretuseo.
Comandante Pace, ci spiega come è nata l’indagine?
“L’attività investigativa risale a circa due anni e mezzo fa, quando abbiamo notato alcune anomalie legate all’acquisto di questo ex albergo da parte di una società di costruzioni. Dopo l’acquisizione, l’immobile è stato diviso in oltre cento unità immobiliari. Per poter accedere ai contributi del Superbonus, la società ha stipulato cinque preliminari di vendita con soggetti compiacenti, tra cui familiari del titolare, e ha poi simulato la costituzione di un condominio.”
Quindi i lavori sono stati realmente eseguiti, ma con modalità non legittime?
“Esatto. L’immobile è stato effettivamente ristrutturato, e anche molto bene, ma la norma vieta espressamente che un’impresa possa usufruire del Superbonus per immobili rientranti nella propria attività. Attraverso la creazione fittizia del condominio, la società è riuscita ad accedere ai fondi pubblici e a ristrutturare l’intero complesso con risorse statali che non le spettavano.”
Cosa è stato oggetto del sequestro?
“Abbiamo eseguito un sequestro preventivo per un valore complessivo di 10 milioni di euro. In particolare, sono stati sequestrati gli appartamenti e i box auto ancora invenduti – 61 unità immobiliari – oltre a un’altra struttura riconducibile alla società e somme di denaro presenti sui conti correnti degli indagati. Voglio precisare che chi ha acquistato regolarmente un appartamento e ne è divenuto proprietario potrà continuare ad abitarvi: gli immobili dei terzi acquirenti non sono stati toccati.”
Il Superbonus non esiste più, ma il rischio di frodi su fondi pubblici resta alto.
“Certamente. Uno dei compiti principali della Guardia di Finanza è la tutela della spesa pubblica, che include non solo le agevolazioni fiscali come il Superbonus, ma anche i fondi del PNRR, la Politica Agricola Comune e tutti i finanziamenti comunitari. L’attenzione in questo campo resta massima, soprattutto in territori come la Sicilia, dove arrivano ingenti risorse pubbliche e il nostro ruolo è garantire che siano utilizzate correttamente.”
A conclusione dell’attività investigativa delle Fiamme Gialle il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo – anche per equivalente – di beni, conti correnti e crediti fiscali per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro.
È d’obbligo ricordare che la posizione delle persone indagate si riferisce esclusivamente alla fase delle indagini preliminari. Tutti i soggetti coinvolti devono ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, che potrà essere emessa solo al termine del giudizio davanti a un tribunale terzo e imparziale.
