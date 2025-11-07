Siracusa, la Finanza svela la presunta truffa del condominio fantasma. Il colonnello Pace: “Fondi pubblici usati illecitamente”

Un “condominio fantasma” creato a tavolino per ottenere indebitamente i benefici del Superbonus 110%. È questo il fulcro della complessa truffa scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Siracusa, che hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e crediti d’imposta per oltre 10 milioni di euro.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 11 soggetti — una società e dieci persone fisiche — accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Abbiamo raccolto le parole del colonnello Jonatan Pace, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, per approfondire i dettagli dell’operazione — la prima da quando ha assunto l’incarico nel capoluogo aretuseo.

Comandante Pace, ci spiega come è nata l’indagine?

“L’attività investigativa risale a circa due anni e mezzo fa, quando abbiamo notato alcune anomalie legate all’acquisto di questo ex albergo da parte di una società di costruzioni. Dopo l’acquisizione, l’immobile è stato diviso in oltre cento unità immobiliari. Per poter accedere ai contributi del Superbonus, la società ha stipulato cinque preliminari di vendita con soggetti compiacenti, tra cui familiari del titolare, e ha poi simulato la costituzione di un condominio.”

Quindi i lavori sono stati realmente eseguiti, ma con modalità non legittime?

“Esatto. L’immobile è stato effettivamente ristrutturato, e anche molto bene, ma la norma vieta espressamente che un’impresa possa usufruire del Superbonus per immobili rientranti nella propria attività. Attraverso la creazione fittizia del condominio, la società è riuscita ad accedere ai fondi pubblici e a ristrutturare l’intero complesso con risorse statali che non le spettavano.”