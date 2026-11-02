Siracusa, la Fototeca rende omaggio a Salvatore Zito: in mostra “Per Foto & per Amore”

Cultura · fotografia

La Fototeca Siracusana ospita una mostra dedicata a Salvatore Zito, fotografo, ricercatore e fondatore dell’associazione Fototeca Siracusana, attraverso una selezione di immagini tratte dal suo archivio e presentate in occasione della riproposizione di “Per Foto & per Amore”. Un percorso retrospettivo che restituisce al pubblico una parte significativa della ricerca fotografica condotta dall’autore tra il 1990 e il 1993. Le fotografie di Salvatore Zito rivelano una vocazione modernista nella quale la ricerca visiva supera la semplice rappresentazione della realtà.

Attraverso sovrapposizioni di esposizioni, interventi manuali in fase di stampa e sperimentazioni sul movimento, l’autore trasfigura il dato reale, introducendo una terza dimensione di lettura che apre la fotografia all’astrazione e alla libera interpretazione. Una ricerca che dialoga con le esperienze di Aleksandr Rodčenko e Man Ray, senza rinunciare alla centralità della figura umana e alla sensibilità della grande tradizione fotografica umanista.

Le immagini, tutte realizzate con tecniche analogiche e sviluppate in camera oscura, sono il risultato di un processo artigianale nel quale ogni passaggio, dallo scatto alla stampa, concorre alla costruzione di un’opera unica e definitiva. Il caso, le sovrapposizioni e gli interventi sulla materia fotografica diventano strumenti espressivi attraverso cui Zito indaga ciò che si trova oltre gli elementi immediatamente riconoscibili dell’immagine, restituendo visioni intime e personali, sospese tra realtà e astrazione.

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Riproporre oggi “Per Foto & per Amore” significa recuperare una stagione importante del percorso artistico di Salvatore Zito e riconoscere il valore di una ricerca che, a distanza di anni, conserva intatta la propria forza espressiva. Una retrospettiva che diventa anche un omaggio alla memoria di un uomo che ha fatto della fotografia una ragione di vita, interpretandola non soltanto come pratica artistica, ma come strumento di conoscenza, custodia e condivisione della memoria.

Biografia dell’autore

Salvatore Zito (Siracusa, 1953-2026) è fotografo e appassionato cultore delle discipline fotografiche. Si avvicina alla fotografia fin da giovanissimo, maturando le prime esperienze nella camera oscura del padre Ignazio. Dal 1983 intraprende a Genova un’attività sistematica di ricerca e formazione, frequentando corsi di fotografia, fotografia pubblicitaria e presentazione delle immagini. Nel 1989 fonda lo studio di fotografia pubblicitaria “Ferro & Foto – Genova”, collaborando con diverse aziende liguri e sviluppando una particolare specializzazione nella ripresa di opere d’arte. Tra il 1989 e il 1993 si dedica anche all’insegnamento, conducendo corsi di fotografia e tecniche di laboratorio in bianco e nero, workshop e incontri tematici presso istituzioni pubbliche e private. Nel 2014 fonda Fototeca Siracusana, uno spazio dedicato alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione della cultura fotografica.

Ingresso libero.