Siracusa, la gentilezza spiegata dai bambini: venti voci per imparare ad ascoltare

A scuola, tra banchi, zaini colorati e quaderni, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Verga-Martoglio di Siracusa hanno risposto a una domanda semplice solo in apparenza: “Cos’è per te la gentilezza?” Un dialogo nato in occasione del 13 novembre, Giornata mondiale della Gentilezza.

C’era la bambina con la frangia nera, accanto a lei quella con le treccine bionde. Il furbetto del gruppo, con il sorriso ironico, il timido che abbassa lo sguardo, quello che pensa sempre agli altri e quello più introspettivo, che sceglie le parole con cura.

Un gruppo variegato – dai 5 ai 13 anni – che ha trasformato un’aula di scuola in un piccolo laboratorio di emozioni.

Tra risate, matite e sguardi attenti, la gentilezza è diventata qualcosa di concreto: un modo per capirsi, rispettarsi, ricordare che l’ascolto è il primo gesto d’amore.

Molti bambini hanno anche aggiunto che “gli adulti dovrebbero essere più gentili, soprattutto quando non ascoltano”.

Un richiamo sincero, che suona come un invito a rallentare, a guardarsi negli occhi e a dare valore al tempo condiviso.

Ma la gentilezza può essere anche un valore istituzionale. Può sembrare curioso, eppure in molti Paesi del mondo è già così. In Giappone, ad esempio, il Programma di Educazione alla Tolleranza insegna il rispetto e l’inclusione già nelle scuole. In Canada, il Multiculturalism Act del 1988 promuove la diversità culturale come pilastro della società. In Bhutan, la Felicità Interna Lorda misura il benessere collettivo anche attraverso la solidarietà e la cooperazione. In Australia, il National Day of Action Against Bullying and Violence invita studenti e insegnanti a combattere il bullismo con gesti gentili. E nei Paesi scandinavi, la gentilezza e l’empatia fanno parte delle politiche pubbliche.

Ora anche l’Italia si muove in questa direzione, con la proposta di legge promossa dal Movimento Italiano per la Gentilezza (MIG) e sostenuta dall’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere. L’obiettivo è riconoscere la gentilezza come XIII indicatore BES (Benessere Equo e Sostenibile), al pari dei parametri sociali e ambientali già usati dall’ISTAT per misurare il progresso del Paese.