Siracusa, la giovane Elisa Consiglio tra i “Top Graduate 2025” premiati da Forbes Italia

Una storia di talento e determinazione. Elisa Consiglio, 24 anni, siracusana, è stata inserita tra i Top Graduate 2025 di Forbes Italia, la nuova selezione che premia le 100 tesi sperimentali e innovative più meritevoli dell’anno.

La giovane siracusana si è laureata lo scorso 6 ottobre in Giurisprudenza alla LUISS Guido Carli di Roma e oggi prosegue il suo percorso di formazione con un master di secondo livello alla Bocconi, prima di trasferirsi a Londra per completare il programma al King’s College.

La sua tesi, “Intelligenza artificiale e lavoro tra etica e diritto”, ha colpito la giuria grazie al terzo capitolo, dedicato a un progetto internazionale sviluppato all’Università di Tilburg in collaborazione con l’organizzazione Engage. Qui Elisa, insieme con altri studenti, ha contribuito alla creazione di una startup nata da una scelta etica precisa: contrastare gli effetti più critici della digitalizzazione e riportare al centro il valore umano nel mondo del lavoro.

La piattaforma progettata dal team punta infatti a unire aziende e lavoratori attraverso un sistema di matching che tenga conto non solo di titoli e competenze tecniche, ma anche delle soft skills, spesso trascurate ma fondamentali in un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale.

“Il nostro obiettivo era ridare importanza alla dimensione antropocentrica del lavoro – racconta Elisa – Molti professionisti rischiano di essere sostituiti dalle macchine: per questo abbiamo voluto creare uno strumento capace di valorizzare ciò che ci rende davvero umani”.

Il futuro, per lei, è già tracciato: diventare avvocato e specializzarsi ulteriormente nei settori tech, dalla privacy alla cyber security, passando per l’intelligenza artificiale e la data protection.