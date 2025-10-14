Siracusa, la Leone La Ferla celebra tre secoli di eccellenza: un francobollo dedicato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Trecento anni di storia, tradizione e innovazione: la Leone La Ferla spa, storica azienda siracusana leader nella produzione di calce, festeggia il terzo centenario della fondazione. Un traguardo celebrato anche a livello nazionale con un riconoscimento di grande prestigio: l’emissione di un francobollo dedicato all’azienda nell’ambito della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”.

L’iniziativa, promossa dal Poligrafico e Zecca dello Stato, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane, è stata ufficialmente presentata stamattina a Roma, a Palazzo Piacentini, sede del Ministero, alla presenza del ministro Adolfo Urso. La Leone La Ferla è una realtà industriale che affonda le proprie radici nel 1724, simbolo di continuità familiare, qualità produttiva e capacità di innovazione. L’azienda rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale, grazie a un costante impegno verso la tecnologia e la sostenibilità ambientale. Nel corso della sua lunga storia, la società ha saputo unire la forza della tradizione con la modernità dei processi, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e sociale del territorio siracusano.

A testimoniare il valore di questo percorso, anche il riconoscimento conferito da Confindustria, che ha così motivato il premio: “Il calcificio Leone La Ferla spa, con tre secoli di storia, rappresenta un raro esempio di eccellenza, resilienza e capacità di innovazione nel settore industriale. Ha saputo evolversi mantenendo vive tradizione e qualità, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio. La sua longevità testimonia un impegno costante verso la sostenibilità e l’adattamento ai cambiamenti tecnologici. È un modello ispiratore per le future generazioni imprenditoriali.”

Le celebrazioni del trecentesimo anniversario si concluderanno sabato 18 ottobre con un evento ufficiale organizzato dal Comune di Augusta, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, a Palazzo di Città. In quell’occasione, Poste Italiane presenterà l’annullo postale dedicato alla Leone La Ferla, a suggello di un anno di riconoscimenti e di memoria storica per una delle più antiche e prestigiose realtà produttive del Siracusano.