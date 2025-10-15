Siracusa, la Linea 102 fa discutere. Per il Pd “Mezza città resta senza autobus per l’intero pomeriggio”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico lancia l’allarme sulla recente riorganizzazione delle linee urbane, puntando il dito contro la linea 102. Secondo i consiglieri, il percorso, che attraversa Via Sturzo, Via Polibio, Via Algeri e Via Tunisi e collega ampie zone della città con l’Ospedale Rizza e Viale Scala Greca, non garantirebbe più le corse pomeridiane, lasciando interi quartieri privi di trasporto pubblico dalle 14 alle 21.

“È inaccettabile – affermano i consiglieri PD – che in una città che promuove mobilità sostenibile e inclusione un’intera fascia oraria venga cancellata dal servizio”. La critica si estende anche alla linea 127: entrambe le linee, pur servendo quartieri densamente abitati e ricchi di attività commerciali, risultano scoperte per gran parte della giornata.

I consiglieri denunciano una distribuzione irrazionale del servizio, che penalizza zone fondamentali della città, e chiedono interventi immediati all’Amministrazione comunale per ripristinare le corse pomeridiane della linea 102. “È necessario garantire copertura e continuità a tutti i quartieri – aggiungono – solo così si potrà diffondere una vera cultura del bus, evitando di creare quartieri di serie A e di serie B”.

La nota del Partito Democratico solleva anche la questione delle fermate: molte non sarebbero segnalate correttamente e non dotate di pensiline, un problema che si farà sentire con l’arrivo della stagione delle piogge.

Secondo i consiglieri, Siracusa ha bisogno di un trasporto pubblico credibile e accessibile a tutti, e non di slogan vuoti sulla mobilità sostenibile.