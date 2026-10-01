Siracusa, la Luna si tinge d’arancio e incontra le nubi: lo scatto di Enrico Modica

Attualità · fotografia

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Una Luna dalle intense tonalità arancioni, attraversata quasi perfettamente a metà da una sottile fascia di nubi. È lo spettacolo immortalato ieri sera, 30 settembre, nei cieli di Siracusa dall’astrofotografo Enrico Modica.

Lo scatto è stato realizzato alle 21:20 e racconta un momento durato appena pochi istanti. La nuvola attraversa il disco lunare creando un particolare contrasto: da una parte rimangono ben visibili crateri, mari e raggiere della superficie, dall’altra i dettagli vengono progressivamente velati.

A rendere ancora più suggestiva l’immagine è la colorazione arancione della Luna, un effetto naturale legato alla sua posizione bassa sull’orizzonte. La luce, attraversando uno strato più spesso dell’atmosfera terrestre, perde maggiormente le componenti alle lunghezze d’onda più corte, mentre prevalgono quelle più calde, facendo apparire il satellite giallo, arancione o rossastro.

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“Ho voluto raccontare un momento estremamente fugace – spiega Modica – un incontro tra la Luna e le nubi durato appena pochi istanti, che ha trasformato completamente l’aspetto del nostro satellite nel giro di pochi secondi, offrendo un suggestivo contrasto tra la roccia lunare e il cielo terrestre”.

Per realizzare la fotografia Modica ha utilizzato una Nikon D750 abbinata a un Tamron 150-600 alla focale di 600 millimetri. L’immagine finale nasce dall’unione di più scatti successivamente elaborati con tecniche di astrofotografia attraverso Siril e Adobe Photoshop, con l’obiettivo di valorizzare i dettagli della superficie lunare mantenendo un risultato naturale. Un incontro effimero tra luce, atmosfera e nubi, catturato da Siracusa prima che il cielo cambiasse nuovamente volto.