Siracusa, “La luna sott’acqua” miglior Lungometraggio Documentario al Post Cinema Film Festival

Il film “La luna sott’acqua” (titolo inglese: The Moon Beneath the Water) del regista Alessandro Negrini si è aggiudicato il premio Miglior Lungometraggio Documentario in concorso al Post Cinema Film Festival di Siracusa, manifestazione interamente dedicata al cinema sperimentale e alle nuove frontiere del linguaggio cinematografico.

Girato interamente nel suggestivo paese di Erto, in Friuli, e interpretato dagli stessi abitanti del paese, La luna sott’acqua esplora la tragedia del Vajont con un approccio visivo e narrativo che fonde realismo magico, denuncia civile e poesia visiva. La giuria, durante la cerimonia svoltasi presso l’Urban Cultural Centre di Siracusa, ha premiato Negrini che, come dichiarato nella motivazione “ Con un respiro epico e una poetica visiva che rasenta i linguaggi di Tarkovskij e Angelopoulos, Negrini dipinge un affresco di rara purezza, un affresco lirico e onirico senza compromessi seguendo la sua indole capace di raccontare la memoria collettiva di una comunità legata da una condizione tanto atavica quanto greve nel suo solco vitale: la sopravvivenza. La luna sott’acqua, scrive la Giuria, è un tassello imprescindibile nel grande mosaico del post-cinema contemporaneo.

Il regista Alessandro Negrini ha voluto dedicare questo premio proprio agli ertani, per avergli affidato la loro fiducia, spesso tradita, e avergli permesso di restituire — attraverso un linguaggio sospeso tra realtà e sogno — una storia di resistenza che parla anche al nostro presente. “Questo premio è anche vostro”, ha detto il regista, dedicandolo agli abitanti di Erto e alla loro capacità di “riprendersi la luna”.

Il film, già premiato in Italia e all’estero, ha esordito nel Regno Unito con il Premio Speciale della Giuria al Crossing the Screen – Eastbourne International Film Festival, dove è stato definito “una ballata ammaliante”. È stato inoltre premiato come Miglior Film nella sezione “Confini” dell’Ischia Film Festival e selezionato in numerosi festival internazionali tra cui Irlanda, Portogallo e Brasile.

Un’opera corale e visionaria, scritta da Alessandro Negrini insieme allo sceneggiatore Fabrizio Bozzetti, che si avvale della voce narrante di Maria Pia Di Meo – leggendaria doppiatrice italiana di Meryl Streep – e della fotografia ipnotica di Oddgeir Saether, già direttore della fotografia di Inland Empire di David Lynch. Le musiche originali sono firmate da Andrea Gattico, con montaggio di Beppe Leonetti.

Prodotto da Incipit Film in co-produzione con Casablanca Film (Slovenia) e Incandenza Film, il film è sostenuto da Friuli Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Norwegian Film Institute e dal programma europeo MEDIA.

Con La luna sott’acqua, Alessandro Negrini si conferma una delle voci più radicali e poetiche del nuovo cinema europeo, capace di restituire attraverso lo sperimentalismo un’umanità sommersa che ancora chiede di essere ascoltata.