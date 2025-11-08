Siracusa, la manifestazione all’Arenella di domani rinviata per maltempo

“La manifestazione all’Arenella di Siracusa, originariamente prevista per domani, è stata rinviata. La decisione è stata presa a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di domani. La manifestazione si terrà regolarmente nella stessa location, Spiaggia Arenella di Siracusa, nella nuova data di Domenica 23 di questo mese sempre dalle ore 10:30”. Così in una nota gli organizzatori.

“Ci opponiamo con forza alla cementificazione in atto, denunciando la presenza di manufatti che risultano abusivi e di altri la cui ricostruzione è stata autorizzata sebbene siano crollati trovandosi in battigia. Non è più tollerabile. Per dimostrare che l’Arenella è viva e di tutti, l’azione di protesta si trasformerà in una autentica giornata a mare all’insegna della condivisione e del rispetto ambientale. Il programma dell’evento restano invariati, appuntamento parcheggio ex Lido Polizia ore 10:30 domenica 23 novembre, presidio in spiaggia con i manifesti, momenti spontanei di musica, lezioni di yoga e pranzo condiviso con porzioni di pasta al forno casareccia distribuite e offerte dall’associazione con spirito di ospitalità, aggregazione e di buon vicinato. A tal fine si ricorda di portare con se posate, piattino e bicchiere biodegradabile”, prosegue la nota.