Siracusa, “la matematica dei cornuti” tra gli eventi del Festival dell’Educazione 2026

Cultura · TEATRO SIRACUSA

“La matematica dei cornuti” porta in scena il dramma invisibile delle mura domestiche. Cosa si nasconde dietro il titolo provocatorio e apparentemente scanzonato di un’opera teatrale? A volte, la satira e l’ironia sono gli unici strumenti capaci di scalfire la superficie di una realtà drammatica e fin troppo attuale. È il caso di “La matematica dei cornuti”, l’intensa opera scritta e diretta dalla regista Deila Caruso, che si prepara al debutto in prima assoluta inserendosi con delicatezza tra gli eventi del Festival dell’Educazione 2026.

Lo spettacolo affronta senza filtri il tema della violenza di genere, demolendo la concezione puramente numerica o geometrica del “triangolo” per mostrare la fredda e spietata contabilità degli abusi psicologici e fisici all’interno delle mura domestiche.

La narrazione si concentra sulla figura di una donna non più giovane, intrappolata in un matrimonio che ha perso ogni traccia di umanità. Al suo fianco c’è un marito algido, un uomo che applica la logica del calcolo a ogni dinamica affettiva, trasformando il rapporto di coppia in un gioco di sottomissione, silenzi punitivi e violenze, tanto sottili quanto devastanti.

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In questo scenario di isolamento, l’unica vera variabile capace di spezzare l’algoritmo della sofferenza è il figlio adottivo. Diventato lo scudo della madre, il giovane si impone come l’unico baluardo di protezione e resistenza, l’unico legame d’amore autentico in una casa dominata dalla freddezza del patriarcato.

La matematica dei cornuti è un’opera di denuncia necessaria: Il testo della Caruso usa la chiave teatrale per squarciare il velo del silenzio su un fenomeno puramente e drammaticamente dilagante. Una regia sensibile e potente: La narrazione riesce a dosare la tensione drammatica valorizzando la complessità psicologica, ironica e plastica di ogni singolo personaggio.

Un messaggio di riscatto: Oltre il dolore, l’opera esplora la forza dei legami scelti e il coraggio necessario per spezzare le catene della manipolazione.

Info e programmazione: Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione di promozione sociale Lo Scrigno Di Aretusa e portato in scena dalla Compagnia Teatrale Sesto Senso, debutterà il 21 novembre 2026 alle ore 18.00 in prima assoluta all’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi sito in via Canonico Nunzio Agnello 17 a Siracusa e replicherà il 25 novembre 2026 alle ore 18.00 nel salone del Grand Hotel Alfeo.

L’ingresso alle due serate sarà libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L’accesso alle sale sarà consentito a partire dalle 17,30.