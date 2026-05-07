Siracusa, la Mazzarrona si fa laboratorio di estro e inclusione con Creative Lab

La Mazzarrona si fa polo di estro e aggregazione sociale grazie a Creative LAB, un innovativo percorso laboratoriale volto a stimolare l’espressione artistica e la condivisione sociale.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Siracusa, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Esperia 2000, si rivolge a una vasta platea di cittadini, coinvolgendo giovani e adulti di età compresa tra i 10 e i 40 anni.

Il progetto propone un’offerta formativa multidisciplinare e accessibile a tutti e si articola in tre filoni principali, pensati per offrire ai partecipanti diverse modalità di espressione.

Il primo è un percorso dedicato a teatro e musica e pensato per dare voce alle proprie emozioni, muovendosi tra il palcoscenico e le note musicali.

Il secondo, sulla danza, vuole essere uno spazio dedicato al movimento corporeo come strumento di espressione del sé.

Infine un laboratorio di letteratura, focalizzato sulle storie che uniscono e sulle parole capaci di ispirare.

L’obiettivo finale, oltre all’apprendimento tecnico, punta a creare un percorso di condivisione che culminerà in un evento finale aperto al pubblico, dove i partecipanti potranno mostrare alla città i frutti del proprio lavoro.

I laboratori, totalmente gratuiti, si svolgono in via Algeri 112 e proseguiranno fino al 5 giugno 2026. Il calendario prevede una frequenza di tre incontri settimanali, fra le 15:00 e le 19:00.

Chi desiderasse ricevere ulteriori informazioni o procedere con le iscrizioni, può contattare l’organizzazione all’indirizzo email dedicato: creativelabsr2026@gmail.com.