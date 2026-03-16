Siracusa, la memoria che educa: l’impegno dell’U.N.M.S. per trasmettere la storia alle nuove generazioni

Un’aula che si sposta dai banchi di scuola ai luoghi della storia, dove il passato prende forma attraverso l’esperienza diretta. È questo lo spirito dell’iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti della V B del Liceo Scientifico “Orso Mario Corbino” di Siracusa, accompagnati dalla professoressa Chiara Morana, coinvolti in un percorso didattico immersivo alla scoperta del patrimonio storico e architettonico della città.

L’esperienza, ispirata al principio pedagogico del learning by doing teorizzato dal filosofo John Dewey, ha trasformato il contesto urbano in una vera e propria aula a cielo aperto. Il percorso ha trovato uno dei suoi momenti più significativi nella visita alla Casa del Mutilato, edificio situato nel quartiere umbertino, a pochi passi dal liceo. Ad accogliere studenti e docenti è stato il presidente dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) – sezione provinciale di Siracusa, Corrado Di Stefano, che ha guidato il gruppo all’interno dell’edificio inaugurato nel 1937 e progettato dall’ingegnere Giuseppe Bonaiuto per offrire assistenza e supporto ai reduci mutilati e invalidi della Grande Guerra.

Attraverso la visita degli ambienti interni, caratterizzati dall’austerità dello stile littorio e dalle linee monumentali del marmo e del travertino, gli studenti hanno potuto cogliere non solo gli aspetti architettonici ma anche il valore simbolico di uno spazio nato per custodire la memoria del sacrificio umano legato ai conflitti del Novecento. Particolarmente suggestivo il salone di rappresentanza, impreziosito dalla vetrata allegorica realizzata dall’artista romano Duilio Cambellotti, figura di rilievo nel panorama artistico dell’epoca e profondamente legata alla città di Siracusa per il suo contributo scenografico alle rappresentazioni classiche del Teatro Greco.

Al centro della composizione artistica campeggia l’Allegoria del mutilato: una figura antropomorfa che richiama un albero tronco, simbolo del sacrificio compiuto per la patria. Un’immagine potente che, attraverso il gioco di luci e colori delle vetrate piombate, restituisce agli osservatori una narrazione visiva intensa e carica di significato storico.

La visita ha rappresentato anche un momento di riflessione sull’impegno civile e sociale portato avanti dall’U.N.M.S. nel territorio aretuseo. L’associazione, infatti, opera attivamente per mantenere viva la memoria delle vittime dei conflitti e promuovere una cultura della solidarietà e del volontariato, collaborando con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra in iniziative educative rivolte soprattutto ai giovani. Tra queste, laboratori didattici, attività di sensibilizzazione e progetti di recupero di opere artistiche segnate dal degrado urbano, come il monumento “Il Sacrificio degli Anonimi Eroi” realizzato dallo scultore Giovanni Garipoli.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione e nella diffusione di queste iniziative è svolto dalla dottoressa Tiziana Vitanza, responsabile delle pubbliche relazioni dell’U.N.M.S., che cura con attenzione l’organizzazione degli eventi e la comunicazione istituzionale dell’associazione. Il suo lavoro rappresenta un punto di raccordo tra istituzioni, scuole e comunità locale, contribuendo a rafforzare la presenza dell’U.N.M.S. nel tessuto sociale del territorio e a promuovere progetti di alto valore culturale e formativo.

L’incontro con gli studenti del Liceo Corbino dimostra come il dialogo tra scuola e associazionismo possa diventare uno strumento efficace per trasmettere la memoria storica e sviluppare nei giovani una maggiore consapevolezza civica. Un’esperienza che ha lasciato negli studenti entusiasmo e nuovi stimoli di riflessione, rafforzando l’idea che la storia non sia soltanto materia di studio, ma patrimonio vivo da conoscere, custodire e condividere.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’U.N.M.S. e al presidente Corrado Di Stefano per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate, così come alla dirigente scolastica del Liceo “Orso Mario Corbino”, professoressa Valentina Grande, e alla professoressa Chiara Morana per l’impegno nell’accompagnare e guidare gli studenti in questo significativo percorso formativo, che favorisce un apprendimento esperienziale e partecipato.

Attraverso iniziative come questa, Siracusa conferma il proprio ruolo di città della memoria, dove il patrimonio storico diventa occasione di crescita culturale e civile per le nuove generazioni.