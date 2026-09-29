Siracusa, la Municipale a breve in via Algeri: in arrivo control room con 170 telecamere

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Video · Vigili urbani

Un’estate impegnativa per la Municipale, chiamata a garantire la presenza sul territorio nonostante il problema ormai noto della carenza di organico. Il deficit di personale resta, infatti, e sicuramente servirebbero più vigili, ma l’assessore Sergio Imbrò ha voluto sottolineare il lavoro fatto in questi mesi. Tanto che dai report dell’estate emerge una presenza praticamente in tutte le zone balneari. Tra gli interventi citati dall’assessore anche quelli nella zona di Fontane Bianche, dove la Polizia municipale avrebbe effettuato circa 370 interventi, oltre al presidio in aree particolarmente frequentate come Plemmirio e centro storico.

“Abbiamo cercato di dare maggiore attenzione al centro storico, creando una squadra dedicata, perché Ortigia è stata fortunatamente invasa dai turisti – le parole dell’assessore – C’è ancora tanto da organizzare e migliorare, ma stiamo cercando di non trascurare nessuna zona della città”.

Tra le principali novità annunciate dall’assessore c’è la nuova sala operativa della Polizia municipale, una vera e propria control room che consentirà di gestire il sistema di videosorveglianza cittadino: “una grande soddisfazione – ha detto –. La sala operativa resterà nell’attuale comando di via del Molo e sarà dotata di una control room appositamente realizzata, con la possibilità di visualizzare più di 170 telecamere. Abbiamo già individuato alcune persone attraverso questi sistemi, con anche arresti legati agli abbandoni di rifiuti. Ci sono ancora alcune cose da ultimare, ma spero che tra qualche settimana, se non addirittura tra qualche giorno, riusciremo a inaugurare la sala”.

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Sul trasferimento del comando nella ex scuola di via Algeri, Imbrò conferma che la procedura è in fase avanzata. Una scelta che negli ultimi mesi ha generato anche qualche perplessità tra alcuni agenti, legate soprattutto alla nuova organizzazione degli spazi e alla logistica della struttura. “Ho sentito il dirigente del settore Patrimonio – ha spiegato l’assessore –. Stanno ultimando le ultime problematiche, che riguardano principalmente alcuni aspetti tecnici come prese e collegamenti internet. È già partita anche la procedura di pulizia della struttura”. L’obiettivo resta quello di completare il trasferimento entro la fine dell’anno. O anche prima, molto prima: “me lo auguro, ma credo che siamo ormai agli sgoccioli. Se si sta già dando mandato per la pulizia significa che siamo vicini alla conclusione dell’iter”.

Il nuovo assetto punta quindi a separare la funzione operativa del comando dalla gestione tecnologica della videosorveglianza, con la control room che resterà in via del Molo (assieme all’ufficio pass Ztl) e il resto destinato a trasferirsi nella nuova sede di via Algeri.