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Siracusa, la Municipale all’apertura straordinaria della nicchia di san Sebastiano

Gli agenti hanno preso parte alla solenne celebrazione eucaristica

Gli agenti hanno preso parte alla solenne celebrazione eucaristica

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Si è rinnovato ieri mattina il legame tra la Polizia municipale di Siracusa a san Sebastiano, compatrono della città e protettore del Corpo.

In occasione dell’apertura straordinaria della nicchia contenente il simulacro del Santo, nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, un corteo composto da donne e uomini della Municipale, guidato dall’assesssore Sergio Imbrò e dalla comandante Loredana Carrara, ha attraversato piazza Duomo, muovendo dal Palazzo Vermexio, dove ha preso parte alla solenne celebrazione eucaristica.

La funzione è stata presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, che nella sua omelia ha sottolineato il valore della pace in tempi di grandi tensioni. Una pace ad ogni livello: nella nostra società ricca di contrapposizioni e nella dimensione interiore.

“Questi momenti rappresentano molto più di una tradizione – dichiara l’assessore Imbrò -. Sono occasioni preziose per rafforzare il senso di appartenenza, condividere valori comuni e riconoscere il lavoro che ogni giorno gli agenti svolgono al servizio della città. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e rivolgere un sincero apprezzamento agli uomini e alle donne del Corpo per la dedizione, la professionalità e il senso del dovere che dimostrano quotidianamente. Un ringraziamento anche a Gaetano Romano, presidente del Comitato san Sebastiano, e ai vertici provinciali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare che hanno partecipato all’appuntamento insieme ai rappresentanti della Croce Rossa Italiana. Le occasioni di festa e di condivisione ci uniscono – prosegue Imbrò – e testimoniano la compattezza di un apparato importante per la vita della comunità siracusana. Dispiace per qualche assenza, dovuta a motivazioni diverse. Certe ricorrenze sono un’opportunità per confermare, con la presenza oltre che con le parole, il valore dell’appartenenza e dello spirito di corpo”.

“Il legame tra la Polizia municipale e San Sebastiano – afferma il sindaco Francesco Italia – rappresenta una tradizione che custodisce valori profondi per la nostra comunità. Questa occasione ha rinnovato il senso di appartenenza delle donne e degli uomini del Corpo e richiama tutti noi all’importanza del servizio, della responsabilità e della vicinanza ai cittadini. In un tempo segnato da tensioni e divisioni, il messaggio di pace richiamato dall’arcivescovo Lomanto assume un significato ancora più forte: costruire comunità coese, rispettose e solidali è un impegno che riguarda ciascuno di noi. A nome dell’amministrazione comunale, rivolgo il mio ringraziamento agli agenti per il lavoro quotidiano che svolgono con professionalità e spirito di sacrificio al servizio di Siracusa”.


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