Siracusa, “La Notte dei Giganti”: evento astronomico dedicato all’osservazione di Giove e Saturno

Un appuntamento speciale per gli appassionati di astronomia e per tutti i curiosi del cielo notturno. Sabato 29 novembre alle ore 19.00, al Parco Giovanni Paolo II – Balza Akradina (di fronte all’I.T.I. Enrico Fermi), si terrà “La Notte dei Giganti”, un evento interamente dedicato all’osservazione di Giove, Saturno e dei principali oggetti celesti visibili in questo periodo.

L’iniziativa, pensata per la divulgazione scientifica e aperta a tutta la cittadinanza, offrirà ai partecipanti la possibilità di osservare da vicino i due pianeti giganti del Sistema Solare attraverso strumenti astronomici messi a disposizione dagli organizzatori. Un’occasione per avvicinare adulti e bambini al fascino dell’universo e scoprire, guidati da esperti, curiosità e caratteristiche dei protagonisti del cielo.