Siracusa, la notte prima della Maturità: al Corbino l’emozione degli studenti, al Rizza-Insolera una serata simbolo

È iniziata oggi l’avventura della Maturità 2026 per 527.747 studenti italiani, chiamati ad affrontare la prima prova scritta, il tradizionale tema di Italiano uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Ma prima dei compiti in classe, delle tracce ministeriali e delle commissioni d’esame, c’è stata la tradizionale e indimenticabile “notte prima degli esami”.

A Siracusa, centinaia di studenti hanno vissuto le ultime ore prima della prova tra sorrisi, fotografie, abbracci e qualche inevitabile preoccupazione. Tra i protagonisti della serata gli alunni del Liceo Corbino, che si sono ritrovati indossando le ormai immancabili magliette personalizzate, simbolo di appartenenza e ricordo di un percorso condiviso.

“Siamo questa sera alla notte prima degli esami, con tutte le classi riunite sia della sede centrale che della succursale. Siamo ai preparativi, quasi pronti a salire sul patibolo, però molto carichi”, raccontano gli studenti.

Le magliette, colorate e diverse per ogni classe, sono state pensate per rappresentare l’identità di ciascun gruppo. “C’è un colore per classe, in totale 13 colori. Noi della quinta D abbiamo scelto l’azzurro e inserito una frase che rappresenta lo spirito con cui affrontiamo questi esami”. Sul retro, invece, firme, soprannomi e numeri scelti dagli studenti per conservare un ricordo degli anni trascorsi insieme.

Tra emozione e consapevolezza, i maturandi guardano all’esame come all’ultima tappa di un percorso costruito nel tempo. “Siamo emozionati sicuramente. Personalmente sono molto tranquilla perché il peggio è passato. Ci siamo impegnati per tutto l’anno e negli anni precedenti, adesso abbiamo l’occasione di dimostrare ciò che abbiamo costruito”, racconta una studentessa. “Ansiosi sì, ma con la voglia di fare il meglio possibile e concludere il percorso in bellezza”, aggiunge un compagno.

La vigilia degli esami è stata vissuta in modo speciale anche all’Istituto Rizza-Insolera. La storica sede di viale Diaz ha infatti aperto le porte alla cittadinanza per l’iniziativa dal titolo “Notte prima degli esami e delle… scelte. Viale Diaz non dorme”.

L’evento, promosso dal Comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa”, ha avuto un duplice significato: accompagnare simbolicamente gli studenti verso l’esame di maturità e ribadire il valore storico, culturale e formativo della sede scolastica, al centro del dibattito cittadino sul suo futuro.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di mobilitazione portato avanti negli ultimi mesi dal Comitato, impegnato nella difesa della sede di viale Diaz, considerata un punto di riferimento per generazioni di studenti e un importante presidio educativo per la città.

Ora spazio agli esami…