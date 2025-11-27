Siracusa, la notte tra venerdì e sabato il rito della Svelata di Maria Santissima in Ortigia

Da più di settant’anni nella chiesa dell’Immacolata prima e adesso nella chiesa di san Filippo Apostolo si svolge il suggestivo rito della Svelata di Maria Santissima. Tale particolare manifestazione di devozione popolare ha luogo anzitutto alle tre del mattino del 29 novembre, quando la Banda Comunale di Siracusa con la sua musica raccoglie per ogni via del centro storico i fedeli per condurli in chiesa, poi, alle cinque del mattino, durante la santa Messa vi è il momento culminante quando alle parole chiave del predicatore “Monstra te esse Matrem”, mostra di essere madre, viene svelato agli occhi dei fedeli il simulacro di Maria Santissima Immacolata.

“In questo anno giubilare dedicato alla Speranza la Svelata di Maria Santissima offre alcuni spunti di riflessione – le parole del parroco, padre Flavio Cappuccio – è nel cuore della notte ma a ridosso dell’alba, si offre come aiuto per aiutarci a fugare ogni tenebra dal cuore e accogliere in esso la luce che proviene dal suo Figlio nato e offerto per noi. In un periodo in cui ogni relazionalità sta entrando in crisi ci mostra cosa significa essere madre, comprendere con Maria Santissima fino a che punto possa spingersi l’amore di una madre per il suo figlio Gesù prima e per tutta l’umanità poi. Maria Santissima, é per noi modello di empatia, di compassione, di amore infinito e smisurato per il genere umano e in questo periodo storico così travagliato sotto ogni punto di vista, questa svelata si offre come piccolo istante per lasciarsi riempire di luce.