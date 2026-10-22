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Siracusa, la nuova direzione di “Dioniso”: Alessandro Grilli succede a Guido Paduano

di Oriana Gionfriddo ·
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Siracusa, la nuova direzione di “Dioniso”: Alessandro Grilli succede a Guido Paduano

Alessandro Grilli è il nuovo direttore di “Dioniso”, la Rivista di studi sul teatro antico. Lo ha annunciato questa mattina a Palazzo Greco il consigliere delegato dell’INDA, Marina Valensise, aprendo il convegno internazionale sul “Teatro antico e i generi letterari”.

Docente dell’Università di Pisa, Alessandro Grilli, succede a Guido Paduano che ha guidato la rivista per 15 anni. “A nome di tutta la Fondazione – sono state le parole di Marina Valensise – voglio ringraziare il professor Paduano per il lavoro svolto in questi anni alla direzione della rivista, per l’organizzazione di un convegno che anche quest’anno coinvolge grandi studiosi italiani e internazionali, e per il rinnovamento che ha saputo assicurare nella diffusione del patrimonio classico. Il successo dell’INDA e degli spettacoli al Teatro Greco di Siracusa nasce infatti dal connubio tra l’Accademia e l’Arte, tra gli specialisti universitari e i grandi artisti che dirigono gli spettacoli”.

Il consigliere delegato ha poi augurato buon lavoro al nuovo direttore della rivista. “Alessandro Grilli – ha detto Marina Valensise – è stato scelto dal consiglio d’amministrazione in continuità con la direzione di Paduano. Da oggi guiderà il comitato di redazione, il comitato scientifico e il comitato di esperti internazionali con l’obiettivo di dare nuovo slancio alla rivista sul teatro antico per farne anche uno strumento di conoscenza per il grande pubblico che segue i nostri spettacoli”.

Il convegno proseguirà per la giornata di oggi e si concluderà domani mattina, con la terza e ultima sessione.

Nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre, è in programma un altro appuntamento dell’INDA, l’inaugurazione dell’anno accademico della scuola di teatro. Alle 15, nell’ex aula bunker di via Elorina, il consigliere delegato Marina Valensise e il responsabile della didattica Michele Dell’Utri presenteranno i corsi professionalizzanti, i percorsi pedagogici aperti alle scuole della città e i laboratori per l’infanzia, l’adolescenza e gli adulti. L’incontro di domani, in presenza degli allievi attori e di alcuni membri del corpo docente, sarà l’occasione per illustrare tutte le attività che l’INDA e l’Accademia hanno in programma all’insegna del dialogo costante con la città e le scuole di tutto il territorio, grazie a progetti consolidati come ProAgon e alle nuove iniziative su tutto il territorio nazionale.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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