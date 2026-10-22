Siracusa, la nuova direzione di “Dioniso”: Alessandro Grilli succede a Guido Paduano

Cultura · la rivista

Alessandro Grilli è il nuovo direttore di “Dioniso”, la Rivista di studi sul teatro antico. Lo ha annunciato questa mattina a Palazzo Greco il consigliere delegato dell’INDA, Marina Valensise, aprendo il convegno internazionale sul “Teatro antico e i generi letterari”.

Docente dell’Università di Pisa, Alessandro Grilli, succede a Guido Paduano che ha guidato la rivista per 15 anni. “A nome di tutta la Fondazione – sono state le parole di Marina Valensise – voglio ringraziare il professor Paduano per il lavoro svolto in questi anni alla direzione della rivista, per l’organizzazione di un convegno che anche quest’anno coinvolge grandi studiosi italiani e internazionali, e per il rinnovamento che ha saputo assicurare nella diffusione del patrimonio classico. Il successo dell’INDA e degli spettacoli al Teatro Greco di Siracusa nasce infatti dal connubio tra l’Accademia e l’Arte, tra gli specialisti universitari e i grandi artisti che dirigono gli spettacoli”.

Il consigliere delegato ha poi augurato buon lavoro al nuovo direttore della rivista. “Alessandro Grilli – ha detto Marina Valensise – è stato scelto dal consiglio d’amministrazione in continuità con la direzione di Paduano. Da oggi guiderà il comitato di redazione, il comitato scientifico e il comitato di esperti internazionali con l’obiettivo di dare nuovo slancio alla rivista sul teatro antico per farne anche uno strumento di conoscenza per il grande pubblico che segue i nostri spettacoli”.

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Il convegno proseguirà per la giornata di oggi e si concluderà domani mattina, con la terza e ultima sessione.

Nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre, è in programma un altro appuntamento dell’INDA, l’inaugurazione dell’anno accademico della scuola di teatro. Alle 15, nell’ex aula bunker di via Elorina, il consigliere delegato Marina Valensise e il responsabile della didattica Michele Dell’Utri presenteranno i corsi professionalizzanti, i percorsi pedagogici aperti alle scuole della città e i laboratori per l’infanzia, l’adolescenza e gli adulti. L’incontro di domani, in presenza degli allievi attori e di alcuni membri del corpo docente, sarà l’occasione per illustrare tutte le attività che l’INDA e l’Accademia hanno in programma all’insegna del dialogo costante con la città e le scuole di tutto il territorio, grazie a progetti consolidati come ProAgon e alle nuove iniziative su tutto il territorio nazionale.