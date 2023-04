Siracusa, la nuova pista ciclabile in via Von Platen scatena la polemica sui social

Valanga di commenti, e critiche, dopo il servizio di SiracusaNews sulla nascita della pista ciclabile di via Augusto Von Platen a Siracusa.

I lavori sono cominciati martedì scorso e sono destinati a durare ancora qualche giorno anche perché, in questo caso, non si tratta di una corsia ciclabile come quella realizzata in viale Santa Panagia, ma di una pista per le bici delimitata da cordoli in cemento, realizzati allo stesso modo di via Lazio.

Proprio questo, peraltro, è il motivo dei commenti al vetriolo da parte dei cittadini sui social. Giusto per fornire qualche dato: il cordolo in cemento è largo 50 centimetri, mentre la pista ciclabile è ampia 2 metri e mezzo. Il timore è che quel tratto di cemento diventi molto pericoloso non solo per i ciclisti, ma anche per auto e per i mezzi di soccorso.

I social, si sa, possono essere un luogo virtuale che non a tutti piace, ma in un modo o in un altro rappresentano la trasposizione online delle chiacchiere da bar. Ed ecco alcuni dei commenti che sono arrivati ai nostri canali e che, inevitabilmente, rispecchiano il sentimento popolare: “i cordoli saranno occasione di incidenti” oppure “il cordolo in cemento è di una pericolosità unica”.

A tutto questo si aggiunge il problema del parcheggio: con la pista, infatti, saltano alcuni stalli auto che potrebbero essere rimpiazzati con il vicino parcheggio Von Platen. Ma c’è da dire che, così come per il trasporto pubblico estivo, sembra che i cittadini non ne siano realmente a conoscenza.

Fortuna che sui social qualcuno ironizza ipotizzando di affittare il proprio garage agli automobilisti. Perché si sa: in umorismo i siciliani sono imbattibili. In sostenibilità, si potrebbe dire, rimandati a settembre.