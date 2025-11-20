Siracusa, “la politica degli animali”: l’incontro per riflettere sul benessere degli amici a 4 zampe in città

Occuparsi di animali è politica. È una questione che riguarda giustizia, immigrazione, lavoro, sicurezza, sanità e persino cambiamenti climatici: tutti ambiti intimamente legati al rapporto che la specie umana sceglie di instaurare con gli altri animali. A sostenerlo è Gianluca Felicetti, presidente nazionale della LAV e autore del libro “La politica degli animali” (edizioni People), pubblicato lo scorso anno. Da questo volume prende spunto l’incontro che si terrà venerdì alle 17.30 alla libreria NeaPolis, in viale Teocrito 125.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri mensili che affrontano temi di interesse generale partendo dalle riflessioni di un libro, per analizzarne poi le ricadute sulla comunità locale, sulla città di Siracusa e sulle scelte amministrative dei decisori pubblici.

In questo caso lo sguardo sarà rivolto allo “stato di salute” degli animali – o meglio, degli altri animali – nel territorio siracusano. Attraverso studi nazionali di settore e dati tratti dai bilanci del Comune di Siracusa, l’incontro offrirà una valutazione approfondita del quadro locale, considerando leggi e regolamenti adottati o disattesi, risorse investite, risultati ottenuti, controlli, sanzioni e servizi effettivamente erogati.

Diversi i focus previsti: spese veterinarie; spese per i canili; investimenti in sterilizzazioni; monitoraggio delle popolazioni canina e felina; attività di volontariato; confronto con altre realtà nazionali.

L’iniziativa è rivolta a chi ha a cuore il rispetto e la dignità degli animali — anche a chi forse non ne è ancora pienamente consapevole — e desidera conoscere da vicino la storia di un movimento che, negli ultimi anni, è riuscito a far approvare in Italia una legge dedicata e a modificare la Costituzione introducendo il tema dei diritti degli animali tra i principi fondamentali del Paese.

A introdurre l’incontro sarà Annalisa Sansalone, mentre gli interventi saranno affidati a Michele Mangiafico, Giuseppe Vitale e Morena Cifali.