Siracusa, la Polizia Municipale lancia il canale WhatsApp. Imbrò: “obiettivo creare un rapporto diretto con i cittadini”

Un nuovo strumento di comunicazione diretta tra il Comune di Siracusa e i cittadini. Da ieri è attivo il canale WhatsApp della Polizia Municipale, pensato per fornire aggiornamenti tempestivi su viabilità, chiusure stradali, eventi e variazioni della ZTL.

“Il canale è già online — spiega l’assessore alla Polizia Municipale Sergio Imbrò — e chiunque può iscriversi semplicemente inquadrando il QR code pubblicato sul sito istituzionale del Comune. L’obiettivo è creare un rapporto più diretto e immediato con i cittadini, sfruttando uno strumento ormai parte integrante della vita quotidiana di tutti”

Attraverso il nuovo canale, il Comando comunicherà in tempo reale informazioni pratiche e utili, come incidenti che comportano deviazioni del traffico, manifestazioni che richiedono la chiusura di alcune strade o aggiornamenti su orari e regolamentazioni della ZTL.

“Si tratta di una comunicazione unilaterale — precisa l’assessore —, quindi non è possibile interagire direttamente. Tuttavia, la sala operativa resta sempre a disposizione dei cittadini ai consueti numeri di telefono. Questo nuovo servizio nasce per agevolare la diffusione delle informazioni e garantire una città più informata e più sicura”

Imbrò conclude con un auspicio: “Speriamo che il canale venga utilizzato da quante più persone possibile e che possa diventare uno strumento davvero utile per la comunità”