Un nuovo strumento di comunicazione diretta tra Comune e cittadini. Il Comando di Polizia Municipale di Siracusa ha attivato un canale pubblico WhatsApp attraverso il quale sarà possibile ricevere gratuitamente, e in tempo reale, tutte le informazioni riguardanti la viabilità cittadina, le ordinanze di mobilità, gli eventi e le iniziative di pubblica utilità.

Il servizio, denominato “Polizia Municipale Siracusa”, nasce con l’obiettivo di rendere più immediato e trasparente il flusso di comunicazioni tra l’amministrazione e la cittadinanza, offrendo aggiornamenti tempestivi su tutto ciò che può incidere sulla circolazione stradale o sull’organizzazione della vita cittadina.

Attraverso il nuovo canale sarà possibile essere informati su avvisi e ordinanze riguardanti il traffico, manifestazioni, eventi sportivi, spettacoli, cortei o visite istituzionali che comportano modifiche alla viabilità, anche temporanee. Non mancheranno inoltre campagne istituzionali e messaggi di pubblica utilità.

L’iscrizione è semplice e completamente gratuita: basta inquadrare il codice QR pubblicato sull’immagine allegata all’annuncio o cliccare sul link dedicato per accedere direttamente al canale. Una volta iscritti, i cittadini inizieranno a ricevere sul proprio smartphone le notifiche del Comando di Polizia Municipale, restando sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda la mobilità e la sicurezza stradale a Siracusa.