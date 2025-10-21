Siracusa, la Polizia provinciale a presidio della viabilità: controlli e sanzioni tra Noto, Pachino e Portopalo

Ieri mattina la Polizia Provinciale ha condotto un’ampia operazione di controllo nei comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero. L’iniziativa, guidata dal nuovo comandante, Daniel Amato, ha visto impegnate quattro pattuglie con nove operatori, con verifiche mirate sul rispetto delle norme stradali e sulla legittimità delle attività venatorie.

Durante l’attività sono state fermate e identificate circa 70 persone, con controllo di armi, munizioni e veicoli. Sono state elevate cinque sanzioni per violazioni al Codice della Strada e sequestrato un furgone privo di assicurazione, con decurtazione di cinque punti dalla patente del conducente. Questi controlli rappresentano solo l’inizio di un presidio costante del territorio, chiarisce il presidente Giansiracusa.

La Polizia Provinciale rafforza la propria presenza sulle strade per contrastare fenomeni di trasgressione che negli ultimi tempi hanno avuto maggiore diffusione, dall’abbandono incontrollato dei rifiuti all’inosservanza delle norme di circolazione. L’obiettivo è garantire sicurezza, legalità e una maggiore tutela dei cittadini e dell’ambiente.