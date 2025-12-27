Siracusa, la Polizia provinciale potenzia la comunicazione: attiva la pagina facebook

È attiva da stamane la pagina ufficiale Facebook del Comando della Polizia Provinciale di Siracusa, uno spazio dedicato all’informazione tempestiva e verificata su tutto ciò che riguarda il territorio provinciale.

Sulla pagina saranno pubblicati e aggiornati in tempo reale gli alert relativi alla circolazione stradale sulle strade provinciali, nonché comunicazioni riguardanti ambiente, salute pubblica, caccia, pesca e attività di rilevanza sociale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare la comunicazione diretta con i cittadini, utilizzando strumenti rapidi e accessibili, e di rendere la Polizia Provinciale sempre più presente nei canali social come snodo strategico per la sicurezza e la tutela del territorio.

Questo l’indirizzo per rimanere sempre aggiornati: https://www.facebook.com/share/165cKEKzxS/?mibextid=wwXIfr