Siracusa, la Polizia “sale” dal balcone e lo sorprende: arrestato topo d’appartamento

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, questa notte, hanno arrestato un uomo di 51 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato, danneggiamento e possesso di arnesi atti allo scasso.

I Poliziotti, prontamente intervenuti per una segnalazione di ladro in azione in un appartamento, notavano che una finestra al secondo piano era stata parzialmente divelta e che lo stabile era interessato da un’impalcatura per dei lavori di ristrutturazione.

Nonostante la pioggia battente, gli agenti salivano dall’impalcatura che, probabilmente, aveva facilitato anche al ladro l’intrusione nell’appartamento e lo sorprendevano mentre, all’arrivo della Polizia, cercava di nascondersi all’interno della casa.

Il cinquantunenne si era già impossessato di alcuni monili in oro e di altri oggetti preziosi che venivano prontamente recuperati.

Cessata la fase emergenziale, per scendere dall’appartamento che era chiuso, attesa l’assenza dei proprietari, i Polizotti e il ladro scendevano con l’ausilio di un’unità dei Vigili del Fuoco intervenuti in ausilio degli agenti.