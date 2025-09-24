Siracusa, la Protezione Civile celebra San Pio. Imbrò: “momento per fare squadra. Presto presenteremo il nuovo Piano”

Si è tenuta ieri, martedì 23 settembre, nella chiesa di San Corrado Confalonieri alla Mazzarrona, la celebrazione eucaristica in onore di San Pio, patrono dei volontari della Protezione Civile. La funzione, officiata nel pomeriggio, ha rappresentato non solo un momento di preghiera ma anche un’occasione di riconoscimento e gratitudine verso tutti gli uomini e le donne che, con impegno e sacrificio, operano quotidianamente per la sicurezza della comunità.

Al termine della celebrazione è stata inaugurata una statua dedicata a San Pio, simbolo di memoria e testimonianza del ruolo fondamentale svolto dai volontari. Un monumento che diventerà punto di riferimento e momento di aggregazione per tutte le associazioni cittadine impegnate nelle attività di Protezione Civile.

Alla cerimonia hanno preso parte le Autorità civili e militari, insieme al sindaco di Siracusa Francesco Italia, a diversi primi cittadini della provincia, al dirigente del Dipartimento regionale di Protezione Civile Biagio Bellassai, e all’assessore comunale alla Protezione Civile Sergio Imbrò. Presenti in forze anche le associazioni cittadine, con volontari e mezzi schierati.

“Vedere tutte le realtà di Protezione Civile riunite – ha sottolineato l’assessore alla Protezione Civile, Sergio Imbrò – suscita sempre una grande emozione. È un momento per fare squadra, per ricordare che le istituzioni sono vicine e sostengono chi, nelle emergenze, lavora per la sicurezza della città”.

Imbrò ha anche annunciato l’imminente aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile, scaduto ad aprile, già rielaborato e pronto per essere presentato in Consiglio e successivamente alla cittadinanza. Si lavora inoltre all’organizzazione di una grande esercitazione congiunta, che vedrà coinvolte tutte le associazioni.

“L’obiettivo – ha spiegato l’assessore Imbrò – è quello di rafforzare la preparazione e la capacità di intervento dei volontari, garantendo risposte sempre più tempestive in caso di emergenze”.

Un momento, dunque, di fede, memoria e condivisione, che ha messo ancora una volta in luce il valore di una rete di volontariato fondamentale per il territorio siracusano.