Siracusa, la Questura stringe le maglie: 32 avvisi per furti e spaccio da luglio a oggi

Cronaca · polizia

Le misure previste dalle norme vigenti che consentono di contrastare la tendenza criminale di soggetti che “sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica sono le Misure di Prevenzione regolate da specifiche disposizioni di legge e finalizzate a limitare la libertà di movimento di quei soggetti che hanno dimostrato di essere refrattari ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

La Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Siracusa, dall’arrivo del Questore Aldo Fusco, a luglio, ha dato ulteriore impulso alla sua azione emettendo 32 avvisi orali ad altrettanti soggetti responsabili di reati predatori e cessioni di stupefacenti. Nove sono state le sorveglianze speciali, di cui 6 per atti persecutori e 33 sono stati gli ammonimenti.Infine, 2 sono stati i provvedimenti DASPO, 4 i provvedimenti di DASPO Urbano e 3 i DASPO Willy.