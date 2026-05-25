Siracusa, la “rivolta dei bagnanti” torna in piazza: oltre 200 persone per il mare libero

La “rivolta dei bagnanti siracusani”, promossa nel maggio 2025 da Marco Gambuzza del Partito Comunista Italiano, continua a mobilitare cittadini e associazioni sul tema dell’accesso libero al mare e della fruizione pubblica del litorale.

Ieri, nonostante il caldo, oltre 200 persone hanno partecipato alla manifestazione “Il mare e il paesaggio non hanno padroni e devono tornare liberi e inclusivi”, organizzata dal Pci di Siracusa e dall’associazione Love Arenella.

Il corteo si è aperto all’ingresso dello sbarcadero di Santa Lucia, dove Marco Gambuzza e Giorgio Nani La Terra hanno accolto i partecipanti dando vita a un’assemblea pubblica sui temi legati al litorale siracusano, ai risultati ottenuti, alle battaglie ancora aperte e alle iniziative future.

Tra i presenti, oltre agli organizzatori, anche la consigliera comunale Sara Zappulla, raggiunta nella fase finale dal consigliere Damiano De Simone. Presenti anche Giuseppe Mirabella, coordinatore del Movimento 5 Stelle, Michele Mangiafico di Civico 4 e Alessandro Acquaviva, segretario Cgil della Camera del lavoro della Borgata. Assenti, sottolineano dal Pci, il sindaco, la Giunta e la gran parte del Consiglio comunale, nonostante i ripetuti inviti.

Dopo l’assemblea, il corteo si è diretto verso la spiaggia per percorrere la battigia fino alla discesa a mare di via Riviera Dionisio il Grande 60. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, però, la presenza di ombrelloni, persone che avrebbero continuato a filmare il corteo e alcuni tentativi di limitare il passaggio avrebbero impedito ai manifestanti di completare l’intero percorso.

Per questo Marco Gambuzza ha chiesto agli agenti della Capitaneria presenti di effettuare le verifiche del caso. “Se la battigia esiste, come emerge dalle mappe catastali, va immediatamente liberata e resa fruibile”, sostiene il Pci, che richiama anche la situazione dell’area demaniale di via Riviera Dionisio il Grande 60, dove sarebbe presente un rudere demaniale oggi utilizzato da un privato.

Al centro della mobilitazione anche la piattaforma tuffi. Gambuzza ha chiesto alla Capitaneria controlli urgenti per eliminare quello che definisce “un grave pericolo per l’incolumità pubblica”, legato alla presenza di materiali ammassati sopra l’area. Secondo il Pci, la piattaforma, già ritenuta dal Tar estranea alla concessione balneare, deve essere bonificata e restituita alla cittadinanza.

La mobilitazione proseguirà anche nelle prossime settimane. Gli organizzatori annunciano infatti l’intenzione di promuovere una nuova iniziativa per completare la liberazione del litorale in fondo alla traversa Sant’Agostino, dove, sostengono, da decenni cancelli e muri impedirebbero la piena fruizione dell’area compresa verso la Pillirina.

Il Pci torna inoltre a chiedere all’amministrazione comunale di completare l’iter di approvazione del Pudm, rispondendo alle osservazioni presentate anche dal partito, e ribadisce la necessità di aumentare le spiagge libere, attrezzate e inclusive.

Tra le richieste anche maggiori controlli sulla qualità delle acque, discese a mare efficienti e accessibili, servizi igienici, docce, contenitori per la raccolta differenziata, spazzamento giornaliero e cartellonistica con regole chiare.