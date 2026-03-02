Siracusa, la ronda della Casa di Sara e Abramo: pasti caldi e ascolto per i senzatetto

C’è una Siracusa che si accende quando le luci si abbassano e il resto della città rallenta. È la Siracusa della solidarietà, quella che ogni sera prende forma grazie ai volontari della Casa di Sara e Abramo, impegnati nella ronda serale tra strade, piazze e luoghi spesso invisibili.

SiracusaNews ha seguito da vicino una di queste uscite, salendo a bordo del furgoncino che, più che un mezzo di trasporto, diventa un punto di incontro umano. Non si tratta solo di distribuire cibo, ma di costruire relazioni, di fermarsi ad ascoltare, di restituire dignità.

Il punto di partenza è sempre lo stesso: la sede della Casa di Sara e Abramo, dove vengono preparati i pasti caldi. Pasta, uova, acqua, a cui si aggiungono pane e prodotti donati dai panifici della città. “Alla prima tappa cuciniamo e organizziamo tutto, poi iniziamo il giro”, racconta Riccardo, volontario attivo da oltre dieci anni.

La ronda segue un percorso ormai consolidato: Ortigia, parcheggio Talete e altre zone segnalate di volta in volta. “Non portiamo solo cibo – spiegano i volontari – ma anche una parola di conforto, una chiacchiera. È importante far sentire queste persone meno sole”.

A bordo del furgoncino ci sono molti giovani, ognuno con una storia diversa ma con un obiettivo comune. Durante il giro si incontrano famiglie, migranti, persone che vivono per strada. Ogni tappa è un momento di contatto: si distribuiscono i pasti, ma soprattutto si crea dialogo. “Chiediamo come stanno, se hanno trovato lavoro, cosa fanno. È un momento umano prima ancora che assistenziale”.

Il numero delle persone varia di sera in sera. “Stasera abbiamo consegnato circa venti pasti, di solito arriviamo anche a trenta o quaranta”, spiegano.

Il servizio è organizzato su più giorni alla settimana – lunedì, mercoledì e venerdì – e coinvolge diversi gruppi di volontari. “Questo furgoncino è il cuore della ronda – raccontano – perché qui si crea il gruppo, si condividono esperienze e si rafforza il legame tra noi”.

Al termine del giro si rientra alla base, si sistemano i materiali e si torna a casa. Ma ciò che resta è molto di più della stanchezza. È la consapevolezza di aver toccato con mano una realtà spesso ignorata.

Perché la ronda della Casa di Sara e Abramo non è solo un servizio: è uno sguardo diverso sulla città, un modo concreto per prendersi cura degli altri e ricordare che, anche nelle difficoltà, nessuno dovrebbe sentirsi invisibile.