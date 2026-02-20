Siracusa, la Salute scende in campo nei quartieri: all’Istituto “Verga – Martoglio” prevenzione a portata di cittadino

Un’alleanza strategica tra sanità, istituzioni scolastiche e terzo settore per facilitare l’accesso ai servizi sanitari e portare la prevenzione direttamente nei quartieri tra i cittadini.

Lunedì 23 febbraio 2026, dalle 9 alle 13, i locali dell’Istituto comprensivo “Verga – Martoglio” in via Madre Teresa di Calcutta a Siracusa, ospiteranno l’evento “La Salute nel quartiere”, una tappa del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 dell’Asp di Siracusa.

Il fulcro della giornata sarà la salute di prossimità con una serie di iniziative organizzate in collaborazione con la dirigente scolastica Clelia Celisi e i docenti, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siracusa Marco Zappulla e gli Enti del Terzo Settore WonderS@mmy, Movimento Difesa del Cittadino, AIDE, U.Di.Con, Avo, La Meta e Cittadinanza Attiva sezione di Noto.

Nell’area della scuola verranno allestite postazioni informative dedicate a genitori e docenti, focalizzate sui quattro pilastri del programma che affrontano la salute mentale, con percorsi di sostegno concreto per le famiglie di pazienti psichiatrici, la campagna di screening oncologico per la prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon retto, i servizi domiciliari “Ti ASPetto a casa”, per le mamme e i neonati, gli ambulatori di prossimità per i servizi sanitari dedicati alle fasce più deboli della popolazione.

Nel corso della manifestazione gli alunni si esibiranno in uno spettacolo dedicato e sono previsti momenti musicali e ludici e la consegna di gadget ai piccoli e alle loro famiglie.