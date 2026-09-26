Siracusa, la “Scala di cemento” all scogliera tornerà pubblica? Il Pci chiede risposte

Attualità · Dionisio il Grande

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Che fine farà la “Scala di cemento”, lo storico accesso alla scogliera di Riviera Dionisio il Grande? E soprattutto: una volta conclusi i lavori in corso nella palazzina tardo-Liberty che si affaccia sul tratto di costa, i siracusani potranno tornare a raggiungere il mare da quel passaggio?

Sono le domande poste dal Pci di Siracusa in una nota firmata da Marco Gambuzza e indirizzata all’Assessorato regionale al Demanio marittimo, alla Soprintendenza ai Beni culturali, al Comune di Siracusa e al Genio civile.

Al centro della segnalazione c’è il tratto di costa compreso indicativamente tra i civici 184 e 186 di Riviera Dionisio il Grande, conosciuto da generazioni di siracusani proprio con il nome di “Scala di cemento”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Secondo la ricostruzione contenuta nella nota, la grande scala sarebbe stata realizzata nell’ambito delle opere di consolidamento della costa avviate dal Genio civile dopo il crollo in mare di un’abitazione nel 1941. Il passaggio sarebbe servito inizialmente per consentire a operai e materiali di raggiungere il grande cantiere dei muraglioni di protezione, per poi rimanere liberamente utilizzabile per decenni.

Il Pci ricorda una scogliera che tra gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta sarebbe stata particolarmente frequentata dagli abitanti della Borgata: un accesso relativamente comodo anche per anziani e bambini, con superfici di arenaria e piccole vasche naturali che ne facevano, nelle parole del partito, una sorta di “piazza sul mare”.

Alla questione dell’accessibilità si aggiunge quella del valore storico dell’area. Secondo la nota, infatti, la scogliera sarebbe parte di un’antica latomia, una cava dalla quale sarebbe stata estratta pietra utilizzata per le opere della cinta dionigiana. Un elemento sul quale il Pci chiede implicitamente attenzione anche sotto il profilo archeologico e della tutela.

Oggi l’attenzione torna su quel punto per i lavori che interessano la palazzina sovrastante. Il Pci riconosce la qualità dell’intervento di restauro e sottolinea che la scala è stata ricostruita con nuove soluzioni architettoniche, insieme a interventi sui muraglioni. Ma proprio ciò che sta prendendo forma alimenta l’interrogativo sulla futura destinazione dell’accesso.

Il partito precisa di non conoscere nel dettaglio il progetto né di mettere in discussione la regolarità delle autorizzazioni rilasciate ai privati. Chiede però agli enti competenti di chiarire quale sia la natura delle aree interessate e, soprattutto, se lo storico passaggio continuerà a consentire l’accesso pubblico alla scogliera.

“Potremo di nuovo usufruirne dopo anni di chiusura?”, domanda il Pci, che pone il caso della Scala di cemento all’interno di una questione più generale riguardante gli accessi al mare lungo Riviera Dionisio il Grande.

Secondo Gambuzza, nel corso degli anni diversi passaggi utilizzati tradizionalmente dai residenti sarebbero diventati non più accessibili, mentre altri punti della costa presentano percorsi difficili soprattutto per anziani e persone con ridotte capacità motorie.

Da qui la richiesta rivolta alle istituzioni: verificare la situazione demaniale e urbanistica dello storico accesso e chiarire quale sarà la sua destinazione una volta terminati i lavori.

Il Pci annuncia infatti l’intenzione di portare avanti una battaglia più ampia per il recupero degli accessi a spiagge e scogliere della città. E considera proprio la “Scala di cemento”, per la sua storia e per le caratteristiche dell’accesso, uno dei casi prioritari.

La questione, dunque, non riguarda il restauro della palazzina in sé, sul quale il partito non formula contestazioni, ma ciò che accadrà ai suoi piedi: se quella scogliera tornerà a essere raggiungibile liberamente dai cittadini oppure se uno degli accessi al mare più conosciuti dalla vecchia Borgata resterà definitivamente chiuso.