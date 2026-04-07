Siracusa, la scuola che non lascia indietro nessuno: “Così la Paolo Orsi ha aiutato mio figlio”

Ci sono storie che raccontano cosa significa davvero la parola scuola. Non solo lezioni, voti e programmi, ma presenza, ascolto e cura. È quanto accaduto a Siracusa, all’Istituto Paolo Orsi, dove un alunno di appena 11 anni ha potuto continuare il suo percorso nonostante un grave infortunio.

Un incidente d’auto, una diagnosi difficile: impossibile camminare, impossibile restare seduto, impossibile frequentare la scuola per settimane. Due mesi lontano dai banchi che avrebbero potuto trasformarsi in isolamento, perdita del ritmo scolastico e difficoltà emotive.

E invece no.

Non appena la famiglia ha comunicato la situazione, la scuola ha attivato il programma di istruzione domiciliare, garantendo al ragazzo il diritto allo studio anche da casa.

Ma a fare davvero la differenza è stato il lavoro degli insegnanti e della dirigente scolastica. Già impegnati tra lezioni, verifiche e consigli di classe, hanno scelto di dedicare tempo ed energie anche allo studente a casa. Non per obbligo, ma per senso di responsabilità e vocazione.

Un filo invisibile che ha impedito al ragazzo di sentirsi solo.

Settimana dopo settimana, lo studente ha potuto seguire le lezioni, restare al passo con il programma e non perdere nulla del suo anno scolastico. Due mesi lontano fisicamente, ma sempre presente nella sua classe.

“Non è stato facile – racconta il padre – ma vogliamo ringraziare la scuola per esserci stata vicina in questi mesi difficili”.