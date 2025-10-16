Siracusa, la Scuola Euromediterranea celebra vent’anni di eccellenza nella formazione riabilitativa

Prende il via oggi pomeriggio, alle ore 16.30, nella sala convegni della Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa, il ventesimo corso della Scuola Euromediterranea di Medicina Fisica e Riabilitazione, un appuntamento che segna anche il ventennale dalla sua fondazione, avvenuta nel 2005.

La Scuola, nata per iniziativa del Forum Mediterraneo di Medicina Fisica e Riabilitazione in collaborazione con diverse società scientifiche internazionali, ha avuto come sede sin dall’inizio la città di Siracusa, scelta per il suo valore simbolico di ponte tra le culture del Mediterraneo.

I soci fondatori della Euromediterranean Rehabilitation Summer School (EMRSS) furono la SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa), il Consorzio Universitario Archimede (Università di Catania, Comune e Provincia Regionale di Siracusa), il Consorzio Universitario Megara Ibleo (Università di Messina, Comuni di Augusta, Priolo e Melilli) e il dottor Francesco Cirillo, in rappresentanza del Mediterranean Forum PRM. Proprio Cirillo, insieme al professor Haim Ring, ne fu l’ispiratore e primo presidente.

L’obiettivo della Scuola è da sempre quello di offrire, con cadenza annuale, un corso di alta specializzazione rivolto a giovani medici specializzandi in Medicina Fisica e Riabilitativa, provenienti dai paesi dell’area euro-mediterranea. Ogni edizione è dedicata a un tema scientifico specifico, sviluppato dai maggiori esperti internazionali del settore, con un numero di partecipanti limitato a circa 40 corsisti selezionati su base internazionale.

Negli anni, alla EMRSS hanno aderito anche la Fondazione Sant’Angela Merici, l’Ordine dei Medici di Siracusa e, più di recente, l’Osservatorio Civico, contribuendo ad ampliare la rete di sostegno e collaborazione attorno all’iniziativa.

Dal 2005 a oggi, la Scuola ha formato oltre 1000 studenti provenienti da oltre 30 Paesi — tra cui Italia, Grecia, Spagna, Turchia, Israele, Egitto, Portogallo e Regno Unito — favorendo lo scambio culturale e scientifico tra giovani professionisti di diverse nazionalità e contribuendo alla crescita di una comunità internazionale nel campo della riabilitazione. Alla docenza hanno partecipato più di 400 professori di fama mondiale.

Molti degli ex studenti della Scuola, oggi, ricoprono ruoli di prestigio in università e centri di ricerca europei. Un risultato che testimonia la qualità della formazione e l’impatto della EMRSS nella diffusione della cultura medico-scientifica.

A conferma di questo percorso di eccellenza, la Scuola Euromediterranea ha recentemente ricevuto il premio internazionale come miglior scuola di perfezionamento in Medicina Riabilitativa, riconoscimento che sarà ufficialmente consegnato durante il Congresso Mondiale dei Fisiatri in programma a Marrakech alla fine di novembre.

Nel corso della cerimonia di apertura di oggi sarà anche consegnato un riconoscimento alla carriera al dottor Francesco Cirillo, fondatore e direttore della Scuola per vent’anni, per il suo instancabile impegno nella promozione della formazione scientifica e della cooperazione internazionale in ambito riabilitativo.