Siracusa, la scuola musicale Nino Cirinnà presente al progetto didattico “Bimbi all’opera”

L’Auser di Siracusa con la scuola di musica “Nino Cirinnà” emanazione del circolo Accademia delle Musae che ha nei suoi scopi statutari la divulgazione della musica quale ponte intergenerazionale ed educazionale per la gioventù, ha riproposto, per il terzo anno, il progetto didattico «Bimbi all’opera”.

Con la direzione artistica e didattica del M° Mariuccia Cirinnà, ed in collaborazione con il prof. Marcello Nicolosi e Prof.ssa Gloria Cannizzaro del Teatro Massimo Bellini di Catania, Venticinque ragazzi dai 7 anni ai 15 anni sono stati privilegiati spettatori delle prove generali de “L’Aida ” di Giuseppe Verdi con la regia di Marco Vinco nell’ambito del cartellone artistico del teatro Bellini 2025/26.

L’iniziativa culturale «Bimbi all’opera” è finalizzata a far conoscere ed apprezzare le opere liriche ai più giovani mediante una serie lezioni preventive di conoscenza della trama delle opere. Il Maestro Mariuccia Cirinnà, racconta ai piccoli aspiranti musicisti la storia che sarà messa in scena, con una descrizione dei personaggi, delle loro azioni e del messaggio che l’autore vuole trasmettere oltre all’ascolto delle aree d’opera.

Entusiasti dell’esperienza vissuta i 25 giovanissimi spettatori. Rapiti, hanno assistito alla storia di Aida e Radames e si sono immersi nella magia della Marcia Trionfale dell’ Aida.

“Nella percezione comune, nell’ambito della tradizione musicale “alta”, l’opera è spesso considerata tra le espressioni artistiche più complesse. Troppo difficile, quindi, per proporla a un bimbo. Di fatto, invece, non è così. Perché il teatro lirico è un connubio di musica e narrazione. E le storie, si sa, riescono sempre ad affascinare e a catturare l’interesse dei più piccoli, a patto di usare l’approccio giusto: leggero, giocoso e divertente, a misura di bambino. Senza banalizzare il contenuto.”, commenta Mariuccia Cirinnà.

E’ da queste esperienze artistico culturali che il Coro delle Voci Bianche è stato scelto per interpretare il coro dei monelli nell’ambito del festival della Val di Noto 2004 nella messa in scena dell’opera lirica “Carmen” con l’orchestra sinfonica del Sud est diretta dal maestro Micheli. A Luglio 2001 ha cantato con il maestro Andrea Bocelli al concerto Fiamme di Solidarietà tenuto nel Teatro Greco di Siracusa e nel marzo 2012 ha tenuto un concerto con il M° Nicola Piovani tenuto presso il Tempio di Apollo .

Nell’estate 2019 il Coro delle Voci Bianche ha collaborato alla messa in scena della Tosca con la regia di Alessandro Cecchi Paone con il Coro Lirico Siciliano al teatro greco di Siracusa. Da questa esperienza nasce un intensa collaborazione con il M° Francesco Costa che porterà negli anni successivi a mettere in scena: Nel 2020 “Tosca” di Bizet al Teatro Greco di Siracusa, nel 2021 “Cavalleria Rusticana e sequel”, nel 2022 “Carmen” di Bizet al Teatro Greco di Siracusa il Coro delle Voci Bianche ne coro dei monelli. Nel 2024 ha aperto le manifestazioni delle Feste Archimedee con il “Coro D’insieme” un coro di oltre 100 elementi composto dadi più cori ( XIV I,C., Coro delle Voci Bianche, Coro delle Donne) con l’entusiastica partecipazione degli insegnanti e dei genitori dei ragazzi, in un coinvolgente esperimento di scambio generazionale nella musica.