Politica · Palazzo Vermexio

Oltre quattro ore e mezza di Consiglio comunale per un risultato ampiamente previsto. Assenti Boscarino e Zappalà. Il confronto ha evidenziato anche tensioni personali tra il sindaco e il primo firmatario della mozione, Massimo Milazzo.

Oltre quattro ore e mezza di Consiglio comunale per arrivare a un risultato che, per quasi tutti, era già scritto: la mozione di sfiducia al sindaco di Siracusa Francesco Italia non passa. Sedici i voti favorevoli, quattordici i contrari, due gli assenti. Numeri insufficienti a raggiungere la soglia dei venti voti necessaria per mettere fine anticipatamente all’esperienza amministrativa del primo cittadino.

Non hanno partecipato alla votazione Gianni Boscarino e Franco Zappalà, con quest’ultimo che aveva già preannunciato la propria intenzione di non prendere parte al voto.

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Una seduta lunga, segnata da numerosi interventi e da un confronto politico che, in alcuni passaggi, ha assunto toni particolarmente duri. Quasi tutti i consiglieri hanno preso la parola: non sono mancati interventi puntuali e di spessore politico, così come affondi personali e momenti di tensione che hanno finito per spostare il dibattito dal merito della mozione ai rapporti tra i protagonisti.

A emergere con particolare evidenza è stata la distanza, ormai anche personale, tra Francesco Italia e Massimo Milazzo, consigliere del Partito democratico e primo firmatario della mozione. Un confronto che ha confermato quanto il rapporto tra i due sia deteriorato e quanto la contrapposizione politica si sia progressivamente caricata di tensioni che vanno oltre le differenti valutazioni sull’operato dell’amministrazione.

Milazzo ha rivendicato le ragioni della sfiducia, mentre il sindaco ha difeso la propria esperienza amministrativa e ribadito la volontà di portare a termine il mandato. Sullo sfondo, anche il tema del cosiddetto Cib, la “Carta Italia Bandiera”, espressione coniata dallo stesso Milazzo per descrivere l’assetto politico che sostiene il primo cittadino.

Al netto dei toni, la seduta non ha prodotto particolari sorprese negli schieramenti. Maggioranza e opposizione hanno sostanzialmente confermato le rispettive posizioni, pur con distinguo nei giudizi e nelle modalità del confronto. Una parte del dibattito si è concentrata non soltanto sulle ragioni della sfiducia, ma anche sull’opportunità politica di interrompere anticipatamente la consiliatura e sulle conseguenze che ne sarebbero derivate per la città.

Alla fine, però, sono stati i numeri a chiudere la partita. I sedici voti favorevoli non bastano e Francesco Italia resta alla guida di Palazzo Vermexio.

La bocciatura della mozione, tuttavia, non equivale alla ricostituzione di una maggioranza consiliare. Anzi, il voto restituisce l’immagine di un’amministrazione che può continuare a governare, ma che non dispone di un sostegno numerico stabile e autosufficiente in aula.

Ed è proprio questo il nodo politico che si apre adesso.

Archiviata la sfiducia, Italia dovrà decidere come affrontare la parte restante del mandato. Una strada è quella della costruzione di una nuova maggioranza, attraverso un’intesa politica capace di garantire continuità all’azione amministrativa. L’altra è procedere provvedimento per provvedimento, cercando di volta in volta i voti necessari tra i banchi del Consiglio comunale.

Due prospettive differenti, entrambe con implicazioni concrete sulla capacità dell’amministrazione di approvare gli atti più importanti, a partire da quelli finanziari e dalle scelte strategiche per la città.

Il sindaco, dal canto suo, ha assicurato di voler restare in carica fino alla scadenza naturale del mandato, nel 2028. Un obiettivo che, dopo il voto sulla sfiducia, resta possibile sul piano istituzionale, ma che richiederà un lavoro politico costante.

Perché respingere una mozione di sfiducia e avere i numeri per amministrare sono due cose diverse. La prima partita si è chiusa con un risultato prevedibile. La seconda comincia adesso.

E sarà giocata non più sulle dichiarazioni di principio, ma sulla capacità di trovare, ogni volta, una maggioranza per le decisioni che attendono Siracusa.