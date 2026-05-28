Siracusa, la sicurezza diventa “smart”: nasce il Nucleo sicurezza urbana digitale integrata della Polizia municipale

È stato ufficialmente istituito il “Nucleo Sicurezza Urbana Digitale Integrata” al Comando di Polizia Municipale: Siracusa compie un passo decisivo verso l’innovazione tecnologica applicata alla sicurezza del territorio.

L’istituzione di questo nucleo nasce dalla necessità di superare il concetto tradizionale di ordine pubblico, abbracciando una visione più ampia di sicurezza urbana che include il decoro della città, la tutela del patrimonio comune, la salvaguardia igienico-ambientale e la prevenzione dei rischi. Il progetto si inserisce in un profondo processo di digitalizzazione del Comando di Polizia Municipale, che vede l’adozione di nuovi software gestionali, l’integrazione dei sistemi di videosorveglianza e la prossima realizzazione di una complessa control room digitale per la gestione dei dati in tempo reale.

Il nuovo Nucleo opererà come un unico Polo Operativo coordinato, integrando quattro ambiti specialistici fondamentali per il controllo della città: la sala operativa sarà il cuore pulsante del coordinamento degli interventi; la sezione Videosorveglianza servirà per il monitoraggio costante del territorio; la sezione Controllo accessi eredita le funzioni del precedente Ufficio gestione Ztl; il servizio Protezione Civile per quanto riguarda le competenze della Polizia Municipale.

Alla guida del Nucleo è stato designato l’Ispettore Capo Caruso Corrado, in qualità di Coordinatore e Responsabile Operativo e tra i suoi compiti principali figurano il coordinamento tra le sezioni, l’ottimizzazione delle risorse tecnologiche (come i sistemi automatizzati OCR per il monitoraggio stradale) e il monitoraggio della formazione del personale, con un’attenzione particolare ai rigidi protocolli sulla privacy e alla protezione dei dati. L’obiettivo dichiarato è l’implementazione di un sistema univoco di pianificazione, esecuzione e controllo che possa garantire la massima efficienza dei servizi di tutela del territorio e delle persone, riducendo i rischi derivanti da carenze di programmazione.

In pratica la nuova control room digitale del Comune di Siracusa svolgerà funzioni specifiche: la struttura è progettata per raccogliere e gestire flussi di informazioni in tempo reale per supportare le decisioni operative, funzionerà come un centro di collegamento tra le diverse sezioni interne al Comando di Polizia Municipale e i soggetti esterni all’Ente, metterà in relazione i flussi di lavoro (sia di front-office sia di back-office) relativi alla Sala Operativa, alla Videosorveglianza Urbana e alla gestione della ZTL, permettendo un controllo del territorio coordinato e a distanza e gestirà i dati personali dell’utenza esterna e le registrazioni audio/video provenienti dal personale operativo, garantendo il rispetto dei rigidi protocolli sulla privacy.

Per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi e la manutenzione costante, il nuovo Nucleo opererà in stretta collaborazione con il Settore Sistemi Informativi e Transizione Digitale dell’amministrazione comunale, assicurando così che la tecnologia rimanga sempre al servizio della sicurezza dei cittadini