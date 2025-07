Siracusa, la sicurezza viaggia su due ruote: in servizio le bici elettriche della Polizia

In un’ottica di sempre maggiore sinergia tra istituzioni e realtà del territorio, la Questura di Siracusa da venerdì 1° agosto si è dotata di due biciclette elettriche che verranno sin da subito utilizzate per il controllo del territorio e che, fortemente volute dal Questore sono state donate da Confcommercio Siracusa e dal Rotary Club Siracusa Ortigia. Pertanto, domani alle ore 10.30, nello scenografico Largo Aretusa, si svolgerà la cerimonia di consegna delle due biciclette elettriche che rappresentano un gesto concreto a favore della sicurezza urbana e rafforzano la presenza degli operatori delle forze dell’ordine nel contesto cittadino in modo agile, sostenibile e capillare.

L’iniziativa, promossa e sostenuta con convinzione da Confcommercio e Rotary Club Siracusa Ortigia, mira a dotare la Questura di Siracusa ed il Commissariato di Ortigia di uno strumento per intensificare l’attività di controllo, specialmente in aree ad alta densità commerciale e turistica come l’isola di Ortigia, la storica zona della Borgata, e le zone a maggiore vocazione commerciale della città come quella dell’area commerciale Tisia/Pitia.





In questo contesto, le biciclette a pedalata assistita si configurano come un mezzo versatile e rispettoso dell’ambiente, in grado di garantire interventi tempestivi e una costante prossimità al tessuto urbano. Il progetto condiviso e arricchito dalla sinergia tra Questura, Confcommercio Siracusa e dal Rotary Club Siracusa Ortigia che hanno voluto donare le due biciclette destinandole in particolare al centro storico ed alla splendida isola di Ortigia, dove la conformazione del territorio – fatta di vicoli, slarghi e cortili – rende non agevole l’impiego di veicoli tradizionali. L’utilizzo di una bicicletta elettrica consentirà così un monitoraggio più agile e continuo, rafforzando il senso di sicurezza sia reale che percepita tanto dei residenti quanto dei numerosi turisti ed esercenti delle attività commerciali.

“Abbiamo voluto offrire un supporto tangibile alle forze dell’ordine – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Siracusa, Francesco Diana – in risposta alle sollecitazioni di tanti operatori commerciali che, in questi anni, hanno subito danni ingenti a causa di atti predatori per promuovere azioni condivise e intelligenti che possano rafforzare la fiducia nella presenza dello Stato, anche attraverso mezzi nuovi e compatibili con l’urbanistica cittadina.”

Dello stesso avviso il presidente del Rotary Club Siracusa Ortigia, Gaetano Tranchina, che ha sottolineato l’importanza di “partecipare a iniziative di impatto immediato, capaci di restituire valore alla comunità attraverso il sostegno alla legalità, alla prevenzione e alla coesione sociale”.

Gli agenti in bicicletta “Bike 1” e “Bike 2” saranno infatti operativi sin da domani, segno di una concreta volontà del Questore di Siracusa Roberto Pellicone che, anche a seguito dell’esperienza positiva ed entusiasmante maturata durante il G7 nel corso del quale le biciclette della Polizia di Stato sono state particolarmente apprezzate nell’attività di prossimità e controllo territorio.

La cerimonia, organizzata dalla Questura di Siracusa prevede la presenza anche di altri mezzi in dotazione alla Questura di Siracusa per il controllo del territorio, quali auto elettriche, moto ed acquascooter.

La collaborazione tra enti e istituzioni rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato, orientato a una città più vivibile, sicura e solidale. “le biciclette, già in dotazione agli agenti in servizio di pattugliamento, – ha infine dichiarato il Questore Roberto Pellicone – costituiscono un ulteriore passo verso un modello di sicurezza urbana integrata, attenta non solo al contrasto delle illegalità, ma anche alla promozione del decoro, dell’ascolto e della fiducia reciproca tra cittadini e istituzioni nell’ottica dell’ormai noto claim “esserci sempre”.