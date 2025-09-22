Siracusa, la situazione igienica nel quartiere Tiche al centro dell’intervento dell’ex assessore Foti

“Le condizioni in cui versano alcune del quartiere Tiche è più precisamente le vie San Marino, Principato di Monaco, Danimarca e Lituania rappresentano un vero e proprio fallimento dell’attuale Amministrazione Comunale. Sporcizia, mancanza di spazzamento e lavaggio, erbacce che invadono carreggiate, buche e asfalto dissestato: questo è il triste scenario che i cittadini sono costretti a vivere quotidianamente, dall’Amministrazione a tutt’oggi nessuna risposta concreta, solo silenzi e forse qualche promessa disattesa”. Sono le parole di Alfredo Foti, ex assessore comunale ai Lavori Pubblici ed ex consigliere comunale.

“Certamente i cittadini che pagano regolarmente le tasse – dice – ma in cambio ricevono strade sporche, insicure e abbandonate, non sono affatto contenti. Per questi motivi mi rivolgo all’Amministrazione perché si attivi per garantire la rimozione dei rifiuti, lo spazzamento regolare, il lavaggio, il diserbo ed avviare tutti gli atti amministrativi e di bilancio per il rifacimento del manto stradale delle suddette vie.La città merita decoro, sicurezza e cura, se chi ci amministra non è in grado di mettere al centro della propria azione politica questi servizi essenziali e di ordinaria amministrazione è evidente che ha smarrito la sua missione primaria”.