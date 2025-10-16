Siracusa, la società in regola con gli adempimenti della Lega Pro

In una settimana delicata, segnata da risultati che non arrivano, da un gioco che fatica a decollare e dai primi malumori dei tifosi, una buona notizia per il Siracusa Calcio arriva dal punto di vista amministrativo. La società del presidente Alessandro Ricci ha infatti rispettato le prime scadenze imposte dalla Lega Pro relative agli adempimenti per la stagione 2025/26 per i mesi di luglio e agosto.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club azzurro aveva già provveduto al pagamento delle quote di luglio una decina di giorni fa, mentre quelle di agosto sono state regolarizzate nella mattinata di oggi, rientrando pienamente nei termini stabiliti dalla Lega. Un segnale di solidità gestionale che, in un momento sportivamente complicato, rappresenta comunque un punto fermo per l’ambiente.

Adesso però la parola torna inevitabilmente al campo, dove la squadra di mister Marco Turati è chiamata a dare un segnale di discontinuità — non solo nei risultati, ma soprattutto sotto il profilo caratteriale. Dopo la brutta prova di Catania e il pessimo secondo tempo contro il Sorrento, gli azzurri dovranno provare a invertire la rotta già da domenica sul campo della Casertana, in una sfida che si presenta delicata.

Nei giorni scorsi lo stesso presidente Ricci aveva rotto il silenzio chiedendo unità di intenti e senso di responsabilità a tutte le componenti: società, staff tecnico e giocatori. Un invito chiaro, che adesso dovrà trovare risposta concreta sul rettangolo verde.