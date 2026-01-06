Siracusa, la solidarietà ha il volto dei bambini: i “Cuccioli” Lions portano il Natale in Pediatria

Esiste una forma di solidarietà che non ha bisogno di grandi proclami per arrivare dritta al cuore, ma che si nutre di gesti semplici, concreti e, soprattutto, spontanei. È la lezione che arriva dai più piccoli, dai “Cuccioli” del Lions Club Siracusa Eurialo, che hanno trasformato il divertimento di una tombola natalizia in un prezioso dono di speranza per i loro coetanei meno fortunati. Il cerchio della generosità, aperto poco prima delle festività nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Archimede”, si è chiuso ieri tra le corsie del reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Qui, i fondi raccolti durante l’evento benefico ospitato dalla dirigente professoressa Giusy Aprile sono diventati tanti regali tangibili, consegnati personalmente dai giovanissimi Cuccioli Lions ai bambini ricoverati.

Ad accogliere la delegazione, in un clima di sincera commozione, è stata l’equipe medica e paramedica diretta dalla dottoressa Alessandra Burgo. A guidare il gruppo dei piccoli donatori è stato il presidente del Club Cuccioli, Lorenzo Battiato, affiancato dai soci Sofia Leone, Francesca Sveva Bonanno, Alberto Leone e dalla tutor dottoressa Marinella Pellegrino.

Con la compostezza dei grandi e l’entusiasmo della loro età, i ragazzi hanno spiegato il senso di un’iniziativa nata dal desiderio di non lasciare solo chi, durante il periodo più magico dell’anno, è costretto ad affrontare la prova della malattia. “Portare un sorriso e un momento di spensieratezza” è stato l’obiettivo dichiarato, un traguardo raggiunto grazie alla sensibilità di tante persone che hanno aderito alla raccolta fondi.

L’iniziativa ha offerto un importante spunto di riflessione: la capacità dei bambini di sintonizzarsi sulle sofferenze altrui senza filtri, un’attitudine che spesso gli adulti tendono a smarrire nel cinismo quotidiano. Oltre alla consegna dei doni, i giovani Lions hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento agli operatori sanitari dell’Umberto I, lodando l’amore e la professionalità con cui si prendono cura dei piccoli pazienti ogni giorno.

Il valore sociale dell’evento è stato sottolineato dalla presenza di figure di spicco della società siracusana. All’incontro hanno partecipato infatti il past governatore Lions Franco Cirillo e diversi soci del Club Siracusa Eurialo. Presenti anche Salvo Sorbello, presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Siracusa, e Alberto Leone, vicepresidente dell’Osservatorio Civico.

L’evento si chiude come una delle pagine più belle del Natale siracusano: un percorso di solidarietà “dal basso”, che dimostra come l’impegno civile non abbia età e come, a volte, basti una cartella della tombola per accendere una luce di gioia in una stanza d’ospedale.