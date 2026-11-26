Attualità · violenza donne

“Le hanno tolto la voce, ma io, parlando di loro, voglio togliere quella mano sporca dalla bocca di Eligia, la stessa mano che le ha tolto la vita: quella di Christian Leonardi”. Con queste parole Luisa Ardita ricorda la sorella Eligia, nei giorni in cui, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si torna a parlare di femminicidi. Eligia era incinta di Giulia, la bambina morta con lei quella notte.

Eligia Ardita aveva 35 anni e, dopo tanti sacrifici, era riuscita a lavorare come infermiera all’ospedale di Siracusa. Il matrimonio con Christian Leonardi era segnato da violenze, assenze e problemi economici. Nel 2014 Eligia rimase incinta e sperava che la gravidanza potesse cambiare il marito, che invece si chiuse sempre di più.

La sera del 19 gennaio 2015 Eligia, incinta di otto mesi, chiese al marito di non uscire. Ne nacque una lite: l’uomo la colpì alla testa e poi la soffocò. Poi cancellò le tracce dell’omicidio e cercò di far passare la morte come un caso di malasanità. Per otto mesi ci riuscì. Furono i sospetti del padre di Eligia, Agatino, a evitare la cremazione del corpo e a spostare le indagini sul marito. Christian Leonardi è stato condannato all’ergastolo e la condanna è definitiva: la Cassazione ha respinto il suo ricorso contro la sentenza d’appello.

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Da allora la famiglia non ha mai smesso di tenere vivo il ricordo di Eligia e Giulia. Luisa Ardita porta la loro storia nelle scuole. “Parlare di loro, raccontare la loro storia e portare la mia testimonianza non è soltanto un ricordo: per me è un impegno sociale, una missione che sento dentro”, spiega. “Eligia, mia sorella, è stata picchiata fino a morire, lei e la bambina che portava in grembo: il suo nome è Giulia. Incontrare i ragazzi delle scuole e raccontare di lei significa restituirle la voce, quella voce che le è stata strappata per sempre”.





“Dietro la storia di Eligia e Giulia non ci sono soltanto due vite spezzate, ma la sofferenza di un’intera famiglia, un dolore che non si esaurisce con il tempo”, continua. “La violenza è entrata nelle nostre vite in modo sfacciato, lasciando ferite profonde e un nome: Christian Leonardi”.

“Io continuerò a parlare, a testimoniare e a portare la loro storia nelle scuole e tra le persone, perché il silenzio non protegge le vittime”, conclude Luisa Ardita. “La consapevolezza, l’educazione e il coraggio di denunciare possono salvare altre vite. Eligia e Giulia meritano di essere ricordate, ascoltate e mai dimenticate. Ringrazio la comunità di Siracusa, che fa in modo che Eligia e la sua bambina non vengano dimenticate”.