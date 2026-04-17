Siracusa, la squadra rompe il silenzio: duro affondo contro la proprietà

Il silenzio si rompe. E lo fa nel modo più diretto possibile: con una presa di posizione netta, dura, senza filtri. Il Siracusa, o meglio il gruppo squadra, decide di esporsi pubblicamente e lo fa con una nota, pubblicata sui vari profili social dei calciatori e che circola velocemente anche sulle chat di messaggistica, che suona come un atto d’accusa nei confronti della proprietà.

“Non è più accettabile”. È questa la frase che sintetizza il pensiero di calciatori e staff tecnico, che hanno scelto di rivolgersi direttamente ai tifosi per fare chiarezza su una situazione diventata ormai insostenibile.

Il nodo è ancora una volta quello dei mancati adempimenti: la proprietà – si legge nello scritto – non ha rispettato nemmeno l’ultima scadenza federale relativa ai pagamenti. Un passaggio definito “grave”, non solo per le possibili conseguenze sportive che porteranno a una nuova penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva, ma soprattutto per il significato che porta con sé: una mancanza di rispetto verso chi quotidianamente lavora con professionalità.

Il tono è fermo, ma non rassegnato. Anzi. Perché, accanto alla denuncia, emerge anche un senso di responsabilità che il gruppo rivendica con forza: “Siamo stanchi di sopperire a mancanze che non ci competono”, ma allo stesso tempo la squadra ribadisce la volontà di andare avanti, di onorare la maglia fino all’ultimo minuto della stagione.

È qui che il messaggio assume un valore ancora più forte. Nonostante tutto, nonostante le difficoltà extracampo, il Siracusa continuerà a lottare. Per sé stesso, ma soprattutto per la città e per quei tifosi che, come sottolineato nel comunicato, stanno dimostrando “vicinanza concreta” anche nei momenti più difficili.

E proprio ai tifosi è rivolto il passaggio più sentito. Un ringraziamento sincero, che va oltre il risultato sportivo e che certifica ancora una volta il legame tra squadra e ambiente: un rapporto che, paradossalmente, si è rafforzato proprio nel pieno della tempesta.

Poi la richiesta, chiara, essenziale: “serietà, responsabilità e rispetto”. Tre parole che diventano quasi un manifesto, ma anche una linea di demarcazione. Perché, mentre squadra e staff rivendicano di incarnare questi valori ogni giorno, è evidente il riferimento a chi, secondo loro, non sta facendo altrettanto.

Il comunicato si chiude con un concetto altrettanto significativo: “Noi continueremo a metterci la faccia”. Una frase che, più di tutte, racconta il momento del Siracusa. Una squadra che, pur senza certezze fuori dal campo, continua a esporsi, a lottare e a prendersi responsabilità.