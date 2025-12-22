Siracusa, la storia della Fontana di Diana: tutti la fotografano, ma qual è il significato di ogni statua?

La Fontana di Diana è uno dei monumenti più rappresentativi di Siracusa e domina Piazza Archimede dal 1907. L’opera monumentale fu realizzata dallo scultore Giulio Moschetti, con la collaborazione del figlio Mario, e rappresenta un perfetto connubio tra arte, mitologia e identità storica della città.

La costruzione della fontana fu voluta dal Comune di Siracusa dopo la creazione di Piazza Archimede nel 1878. La scelta di affidare il progetto a Moschetti maturò in seguito al successo della Fontana di Proserpina di Catania. Con delibera del Consiglio Comunale del 1° febbraio 1906, l’opera venne ufficialmente commissionata dopo la presentazione del bozzetto preparatorio. I lavori durarono circa dieci mesi, tra il 1906 e il 1907, per un costo complessivo di 19.000 lire.

La fontana è orientata verso sud e al centro della composizione svetta la figura di Diana, dea della caccia, raffigurata con arco e cane, suoi attributi tradizionali. Diana era anche la protettrice di Ortigia in epoca greca, elemento che rafforza il profondo legame tra il monumento e la storia della città. Ai piedi della dea si trova Aretusa, colta nel momento della sua trasformazione in fonte, mentre Alfeo, poco distante, osserva stupefatto la metamorfosi della sua amata.

Simbologia

All’interno della vasca, in una scena ricca di movimento, sono collocati quattro Tritoni che cavalcano due cavalli marini e due pistrici, creature mitologiche del mare. Queste figure simboleggiano l’elemento marino che circonda l’isola di Ortigia e fa da sfondo al mito di Aretusa. La base della vasca è decorata con mascheroni e stemmi di gusto classico, ispirati allo stile greco-romano.

Dal punto di vista costruttivo, la Fontana di Diana fu realizzata in cemento armato, scelta dettata sia da motivi economici sia dalla maggiore versatilità espressiva offerta da questa tecnica. Nel 1996 la fontana è stata sottoposta a un importante intervento di restauro.

Oggi la Fontana di Diana non è soltanto un elemento decorativo urbano, ma un vero e proprio racconto scolpito nella pietra, capace di unire mito, arte e identità siracusana in uno dei luoghi più iconici della città.