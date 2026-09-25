Siracusa, la strega “cucina” il gatto: l’allestimento di Halloween indigna i clienti

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Video · centro commreciale

Un gatto tenuto per le zampe posteriori, lasciato penzolare sopra un pentolone mentre il suo miagolio risuona tra i clienti. Ovviamente il gatto è finto, così come la strega a grandezza naturale che lo tiene sospeso e apre e chiude la bocca. Ma la scena scelta da un’attività commerciale di Siracusa per anticipare Halloween ha lasciato interdetti alcuni clienti, che hanno deciso di segnalarla alla redazione.

Al centro della scena c’è una statua animata, a grandezza naturale, raffigurante una strega. Fin qui nulla di particolarmente insolito per un allestimento dedicato alla notte del 31 ottobre. A colpire è ciò che il personaggio tiene tra le mani: un gatto, ovviamente finto, afferrato per le zampe posteriori e lasciato penzolare davanti a un pentolone. A prima vista la sagoma dell’animale non è neppure immediatamente riconoscibile. A eliminare ogni dubbio ci pensa però l’animazione: la strega apre e chiude la bocca mentre dalla struttura parte la registrazione di un miagolio. Il pentolone completa la scena e rende piuttosto evidente quale sia il macabro destino immaginato per il gatto.

È tutto palesemente artificiale e nessun animale vero è coinvolto. Proprio per questo si tratta, evidentemente, di una scenografia horror costruita secondo il repertorio classico di Halloween. Eppure la scelta non è piaciuta a tutti. Alcuni clienti – si tratta di un grande esercizio commerciale che vende articoli per la casa, abbigliamento e prodotti di vario genere – hanno ritenuto l’allestimento di cattivo gusto, soprattutto considerando che si trova all’interno di uno spazio commerciale frequentato anche da famiglie e bambini. Da qui la segnalazione arrivata alla redazione e una domanda che, al di là della singola decorazione, può avere risposte molto diverse: fin dove può spingersi un allestimento horror in un luogo aperto a tutti?

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Certo, siamo nel terreno di Halloween, dell’horror e soprattutto della finzione. Ma è proprio sul significato della rappresentazione che si concentra un’altra perplessità. In anni in cui scuole, famiglie e istituzioni insistono sull’educazione al rispetto degli animali, mettere in scena in uno spazio frequentato anche da bambini un gatto afferrato per le zampe e destinato simbolicamente a un pentolone può apparire quantomeno in contrasto con quel messaggio. Non significa attribuire a una decorazione la capacità di determinare comportamenti o cancellare una cultura animalista sempre più diffusa, ma interrogarsi sull’opportunità di normalizzare, anche per gioco, immagini di questo tipo in un contesto commerciale aperto a tutti.

Attenzione, ribadiamo: nessun caso di maltrattamento e nessun gatto in pericolo. Si tratta soltanto di una decorazione, discutibile certamente e abbastanza realistica nelle intenzioni da aver ottenuto un risultato forse non previsto: far discutere i clienti.