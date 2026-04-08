Siracusa, la tanica sgocciola e la Polizia lo scopre: denunciato ladro di gasolio

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato un uomo per il reato di furto di gasolio da un mezzo utilizzato da una ditta che stava eseguendo dei lavori di ripristino della fornitura di energia elettrica.

In particolare, un dipendente della ditta, si accorgeva di una grossa chiazza di carburante in prossimità dell’autocarro utilizzato per il trasporto del gruppo elettrogeno alimentato a gasolio.

I poliziotti, giunti sul posto, si accorgevano che dalla chiazza di gasolio partiva una netta striscia di carburante che arrivava fino ad una villetta dove, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti due contenitori ed una borsa intrisi di gasolio.

Per tali motivi, un uomo di 40 anni, già noto alle forze di polizia, che ammetteva le proprie responsabilità, è stato denunciato per furto.

Uno dei contenitori con i quali l’uomo aveva tentato di impossessarsi del carburante era bucato e per tale motivo il gasolio asportato è andato in parte disperso ed ha consentito agli agenti intervenuti, seguendone le tracce, di individuare il responsabile.