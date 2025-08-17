Siracusa, la V A Automatica-Elettronica del ’95 si ritrova dopo 30 anni dal diploma

Trent’anni dopo l’ultimo giorno di scuola, gli ex alunni della quinta A Automatica-Elettronica dell’Istituto “Enrico Fermi” di Siracusa si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi e dell’amicizia.

Tutto è nato da un semplice pensiero: “Perché non proviamo a rivederci tutti quanti?”. Da lì è partita la ricerca dei contatti, sfruttando i social per rintracciare i compagni sparsi in varie parti d’Italia. È nato un gruppo WhatsApp, sono arrivate le prime foto e, insieme a esse, la voglia di trasformare quell’idea in un incontro vero.





L’11 agosto 2025, la classe del 1994-1995 si è riunita, ritrovando volti e sorrisi rimasti immutati nel tempo. Un tuffo nel passato fatto di racconti, abbracci e aneddoti che hanno riportato tutti ai banchi di scuola.

Non è mancato l’“appello” della serata, con i nomi di tutti i presenti: Alcoraci Salvatore, Amico Pietro, Anzalone Roberto, Bosco Salvatore, Castorina Antonio, Celso Angelo, Fiume Antonio, Gagliano Raffaele, Garofalo Santi, Genovese Sergio, Gozzo Paolo, Infalletta Monica, Melluzzo Lucia, Musumeci Angelo, Oddo Benedetto, Parisi Silvio, Panebianco Claudio, Russo Sebastiano, Sardo Giusy, Scibilia Giuseppe, Strazzulla Andrea.