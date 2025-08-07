Siracusa, la V D del 1975 si ritrova dopo 50 anni

Nel luglio del 1975, tra il caldo torrido e l’emozione di una tappa fondamentale, la V D del Liceo Scientifico “O.M. Corbino” affrontava l’esame di maturità. Cinquant’anni dopo, quella stessa classe si è ritrovata per celebrare un anniversario carico di ricordi, nostalgia ed emozioni sincere.

Il 50° anniversario è stato un vero e proprio tuffo estivo nel passato, tra abbracci, ricordi e un pensiero speciale per chi oggi non c’è più. Ma, soprattutto, è stata la celebrazione di un’amicizia immutabile, capace di resistere al tempo.





I protagonisti della V D del 1975: Luigi Cassia, Carmelo Bramante, Enzo Conti, Savi Martinez, Santi Pane, Francesco Branciamore, Pippo De Luca, Bruno Alicata, Pietro Pappalardo, Maria Pia Petrucci, Carlo Teodoro, Cettina Licari, Nuccio Giudice, Paola Ruscica, Mario Leone, Maurizio Romano, Francesco Micale, Giuseppe Santoro.